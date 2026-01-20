【祝20周年】『ハイスクール・ミュージカル』のMV17曲がディズニープラスで配信！

『ハイスクール・ミュージカル』の20周年を記念して、1作目＆2作目の物語を彩る17曲のミュージックビデオを本日よりDisney+（ディズニープラス）見放題で独占配信する。



20年経った今も色褪せない青春ミュージカルの金字塔

2006年1月20日（金）に全米で放送され、その年のビルボードアルバム年間チャート1位を獲得するなど、テレビ映画の枠を超えて世界的な社会現象を巻き起こした『ハイスクール・ミュージカル』。あの頃のティーンを虜にし、ともに時を刻んだ青春そのものであるこの輝かしい歴史が、ついに20周年の節目を迎える。

本作は、誰もが「自分らしくあること」に揺れ動く高校生活の中で、バスケ部のスターであるトロイ（ザック・エフロン）と学校一の秀才ガブリエラ（ヴァネッサ・ハジェンズ）が、親の期待や学校のヒエラルキーといったティーン特有の葛藤を抱えながらも、二人で歌うことで生まれた「本物のケミストリー」に導かれ、仲間と共に自分たちの殻を打ち破っていく姿を鮮やかに描き出した青春応援ミュージカルだ。

『ハイスクール・ミュージカル』ディズニープラスで配信中



キャラクターたちへの共感、そして圧倒的な歌唱とダイナミックなダンス・パフォーマンスは、放送直後から瞬く間に世界中のティーンの心を掴んだ。マイケル・ジャクソンやマドンナなどの振付や演出を手掛け、数々の受賞歴を持つ監督・振付師・プロデューサーのケニー・オルテガによって生み出された本作は、その爆発的な人気から、ディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーとしてだけではなく、映画『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』が劇場公開された。

主演を務めたザック・エフロンやヴァネッサ・ハジェンズもスターへと一気に駆け上がり大ブレイクし、今や多くの映画などで活躍するなど、まさに“ハイスクール・ミュージカル旋風”が世界中に巻き起こった。

2026年1月1日（木）、ディズニー・チャンネル公式Instagram（@disneychanneljapan）にて「20周年イヤー」の幕開けが投稿されると、ファンの熱狂が再燃した。「待ってましたー!!!!!」「アツい、わたしの青春きた」「まじ神作、大好き！」「あたしの全てがここに詰まってる」といったコメントが殺到し、単なる映画を超え、世代を超えて受け継がれる“青春のバイブル”であることを改めて証明した。

『ハイスクール・ミュージカル２』ディズニープラスで配信中

“伝説のパフォーマンス”再び！ミュージックビデオ17曲を一挙独占配信

20周年のアニバーサリーを祝し、『ハイスクール・ミュージカル』1作目が米国のディズニー・チャンネルで放送された記念日である2026年1月20日（火）に、ディズニープラスでは、1作目＆2作目の物語を彩る17曲のミュージックビデオを見放題で一挙独占配信する。個性豊かなキャラクターたちが輝いた伝説のパフォーマンス、あの頃の躍動感や興奮が蘇る。

第1作目『ハイスクール・ミュージカル』からは、大晦日のパーティで出会ったトロイとガブリエラが偶然のデュエットで“声”を通じ惹かれ合い、物語が動き出す高揚感が溢れる永遠のオープニングナンバー「Start of Something New（始まりの予感）」や、周囲の期待を振り切り「自分らしくあること」を宣言する伝説のデュエット曲で、ケニー・オルテガ監督が絶賛した二人の「本物のケミストリー」を感じる楽曲「Breaking Free（自由をつかめ）」を配信。そして『ハイスクール・ミュージカル』を象徴する、キャスト全員でパフォーマンスする圧巻のダンスナンバーで、世界中でカバーされ社会現象となった「ワイルドキャッツ」不滅の応援歌「We’re All in This Together（みんなスター！）」など計8曲が一挙配信される。

さらなる進化を遂げた第2作目『ハイスクール・ミュージカル 2』からは、待ちに待った夏休みを告げるポップでエネルギッシュな楽曲「What Time Is It（ホワット・タイム・イズ・イット）」や、自分を見失いかけたトロイがゴルフコースで葛藤を叩きつける伝説のソロ曲で、ザック・エフロンの情熱的なパフォーマンスがSNSミームにもなりファンに愛された「Bet On It（自分を取り戻せ！）」、物語の最後にオールキャストで披露される仲間との絆を歌うポジティブソング「All for One（みんなひとつ!）」など計9曲が一挙配信される。

見放題独占配信予定のミュージックビデオ

Bop To The Top | High School Musical Music VideoHigh School Musical: Breaking FreeGet’cha Head in the Game | High School Musical Music VideoHigh School Musical: Start of Something NewHigh School Musical: Stick to the Status QuoHigh School Musical: We’re All in This TogetherHigh School Musical: What I’ve Been Looking ForHigh School Musical: When There Was Me and YouHigh School Musical 2: All for OneHigh School Musical 2: Bet On ItHigh School Musical 2: EverydayHigh School Musical 2: FabulousHigh School Musical 2: Gotta Go My Own WayHigh School Musical 2: I Don’t DanceHigh School Musical 2: What Time Is ItHigh School Musical 2: Work This OutHigh School Musical 2: You are the Music in Me

あの頃熱狂した全ティーンの“輝く青春”をディズニープラスで楽しみ、20周年の『ハイスクール・ミュージカル』を一緒にお祝いしよう。

『ハイスクール・ミュージカル』配信情報

『ハイスクール・ミュージカル』の1〜3作目はディズニープラスで見放題独占配信中。

さらに、今やグラミー賞で3部門に輝く実績を持つなど世界のチャートを席巻し、ポップカルチャーシーンを代表するアーティストとなったオリヴィア・ロドリゴ主演のドラマシリーズ『ハイスクール・ミュージカル：ザ・ミュージカル』もシーズン1〜3まで全話独占配信している。

この作品は、シリーズが撮影されたイースト高校を舞台に、現代の高校生たちが「ハイスクール・ミュージカル」の舞台を上演するまでの物語を描いている。20年経った現在でも新たなシリーズが制作されるなど、シリーズ全体での盛り上がりは継続中！（海外ドラマNAVI）

