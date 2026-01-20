『9-1-1：LONE STAR』ファイナル・シーズン、2月20日（金）デジタル配信

大ヒットレスキュー・ドラマ『9-1-1 LA 救命最前線』のスピンオフシリーズ『9-1-1：LONE STAR』ファイナル・シーズンのデジタル配信（購入／レンタル）が、2026年2月20日（金）より開始！

シリーズ史上最大の危機に挑む、衝撃のファイナル・シーズン

テキサス州オースティンで活躍する救急隊員たちの奮闘を描く物語、『9-1-1：LONE STAR』が、ついに最終章を迎える。

このファイナル・シーズンでは、列車事故、有毒ガス事故、さらには小惑星衝突と、街を襲うかつてない規模の災害が連続発生。オーウェン率いる消防署〈126分署〉のメンバーは、絶体絶命の状況下で人命救助に挑み続ける。

極限の現場で迫られる“愛と絆”が試される究極の選択

災害対応の最前線に立ちながら、隊員たちはそれぞれ人生の岐路に立たされていく。仲間を守るために下す決断、家族との未来を選ぶ勇気、そして自らの信念と向き合う覚悟…。極限状態の中で浮き彫りになる“人間の強さと弱さ”が、シリーズ屈指のエモーショナルなドラマとして展開される。

お馴染みのメンバー総出演！シリーズ集大成にふさわしい感動のフィナーレ

ロブ・ロウ、ジーナ・トーレスをはじめとするレギュラーキャストが勢揃い。それぞれのキャラクターが人生の岐路に立ち、究極の選択を迫られながらも、支え合いながら生きる姿に感動必至！

シリーズ史上最大のスケールで描かれる救命の現場と、積み重ねられてきた物語が収束する感動のフィナーレを、ぜひデジタル配信（購入／レンタル）で楽しもう。

