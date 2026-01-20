『神の雫／Drops of God』シーズン2、山下智久＆フルール・ジェフリエのインタビュー映像が解禁

山下智久主演『神の雫／Drops of God』シーズン2は、2026年1月23日（金）よりHuluにて国内独占配信スタート。

この度、主演の山下智久とフルール・ジェフリエのインタビュー映像が到着！ かつては遺産を巡るライバルとして火花を散らした遠峰一⻘（山下智久）とカミーユ・レジェ（フルール・ジェフリエ）。シーズン2では「世界最高のワイン」を求め、共に新たな旅に出る。インタビュー映像からは、役柄を超えた二人の「本物の絆」と、シーズン2の重厚なテーマが語られた。

待望のシーズン2は「成⻑と赦し」が鍵に？

■「言わない方がいいね」行き先は極秘？

シーズン2の舞台について、フルールは「旅の末にある国にたどり着きます。今回、2人が向かう先はサプライズのまま、言わないでおきます」とコメント。「一⻘とカミーユはそこでより多くの時間を過ごすことになるとだけお伝えします。そこでふたりはお互いをより深く知るようになります」と続け、ネタバレを気にしながら「あまり言わない方がいいね」と山下と顔を見合わせる。楽しげに微笑み、世界最高のワインを探す旅がどのような展開を見せるのか、そしてその先に一⻘とカミーユはどのような変化を辿るのか、期待が高まる。

■山下智久が語る、シーズン2のテーマは「成⻑と赦し」

ワイン評論家・一⻘を演じる山下は、今回のテーマについて「成⻑と赦し」をあげた。「それぞれのキャラクターが何かを赦さなければいけないという状況に追い込まれていく。その中でどのように成⻑していくか。」と、巨額の遺産と偉大な父の影に翻弄されたシーズン1を経て、彼らはさらに内面的な課題に向き合うことになる。

山下は、「葛藤しながら役と共に自分も成⻑し、取り組んできたと思います。赦すということについて、深く考えさせられました。」とシーズン2の大きなテーマについて語り、役柄への深い想いを明かした。これに対しフルールも「私たちはキャラクターの心と感情、そして抱える問題をより深く掘り下げたと思う。そしてシーズン2ではそれらに向き合う必要がありました。とても面白いドラマになっていると思います」と自信を覗かせる。

■呼び名は「トモ」と「ブロ」？ 4年半続くSNSグループの絆

シリアスなドラマの内容とは裏腹に、現場の雰囲気を笑顔で語る2人に、印象に残っているエピソードを聞くと、フルールは「みんなにまた会えてとても幸せでした」と笑顔を見せる。「シーズン2のために、スタッフ全員がみんな戻ってきたのです。まるで家族の再会のようでした。現場での情熱は素晴らしく、忘れられない瞬間がたくさんありました」と振り返る。

山下も、この「家族のような空気感」に同意。「本当にファミリーのよう。一緒に宿舎に泊まって、家族のように仲良くなっていきました。約4年半くらいSNSのグループがずっと活発に動いている。本当に絆が強くなっている。また会えたことはすごく嬉しくて、リラックスして過ごすことができました」と明かした。

さらにお互いの呼び名について聞かれると、意外な事実が判明。フルールは山下を「トモ」と呼び、山下はフルールを「フラー」、そして時々「ブロ（兄妹）」と呼んでいるとのこと！ 二人が同時に笑い出す姿からは、4年半かけて築き上げられた息ぴったりの信頼関係が伝わってくる。

■ワインを通して描かれる「人間」の物語

最後に、二人から視聴者へ熱いメッセージが送られた。「カミーユと一⻘のことを深く理解し、ワインを通して、彼らの関係がどう変わっていくかが見どころです。シーズン2はとても見応えがあると思います。2人にとって困難なことだからこそ、とても興味深いのです。新たな物語を気に入ってくれることを願っています」（フルール）

「ワインを通して人間を学んでいく、というストーリーになっています。家族だったりとか友情だったりだとか。恋人だったりとか。とても考えさせられる物語になっているので、皆さんも本作をみて、なにか感じてもらえたら、成⻑につながるようなヒントを感じてほしいです。是非、見てください。」（山下）

一⻘とカミーユ。山下とフルール。役柄としても俳優としても深まった二人の絆が、シーズン2でどのような「熟成」を見せてくれるのか。

『神の雫／Drops of God』シーズン2（全8話）はHuluで2026年1月23日（金）国内独占配信スタート。毎週金曜日に新エピソードが更新される。シーズン1は全話見放題配信中。（海外ドラマNAVI）

