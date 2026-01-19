ついにファイナル！『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン5、独占日本初放送

フランス発の人気ミステリー『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』の最終章となるシーズン5（全8話）が、3月1日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！

本作の主人公は、日本では“ギフテッド”とも言われるHIP（High Intellectual Potentialの略。高い知的スキルなどの一連の特性を持つ人を指す）のシングルマザーで清掃員のモルガン。彼女が並外れた知能を持つがゆえの突飛な行動で周囲と衝突しながらも、ひょんなことからその特殊な才能を見出され、警察の捜査コンサルタントとして事件を解決していく、コミカルで痛快なミステリードラマだ。

フランスで2021年4月にシーズン1が放送された時には累積平均視聴者数1150万人を獲得し、『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』も超えて同国のテレビ史上3番目に視聴されたドラマシリーズに。2024年に誕生したアメリカ版リメイク『ハイ・ポテンシャル』も、初年度に当たる2024〜2025年シーズンに最も見られた海外ドラマのランキングで総合5位、放送局の新作ドラマとしては1位を記録し、現在放送中のシーズン2も放送局のエンターテインメント番組のトップに立つという、『ER 緊急救命室』以来の快挙を成し遂げている。

そんな『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』が惜しまれつつもいよいよ最終章！ 2025年に本国で放送されたシーズン5が独占日本初放送となる。

ちなみに、2月・3月のミステリーチャンネルは「女性探偵特集」！ 本作のほかにも、『アストリッドとラファエル』シーズン6が2月23日（月・祝）に、『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』シーズン2が3月1日（日）に独占日本初放送となるなど、充実のラインナップだ。

育休明けのカラデックとモルガン。二人が呼び出されたのは、殺された小売店の店長の自宅だった。被害者には同僚たちも知らない子どもがいたり、その子どもの母親の所在が知れなかったりと、事件は捜査が進むにつれて複雑な様相を帯びていく。しかし、復職日を勘違いしていた二人は、生後3ヵ月の息子レオのベビーシッターを手配できていなかった。レオはテアをはじめとした家族の間でたらい回しにされるし、モルガンの母乳は噴き出しそうになるし、事態は急展開を見せていく。

『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン5 放送情報

『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン5（全8話）は、3月8日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて一挙放送。それに合わせて、シーズン4が3月1日（日）21：40より再放送。

