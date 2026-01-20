¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤âº£µ¨¤ÏÇØ¿å¤Î¿Ø¡×µð¿Í¤ËÂ§ËÜ²ÃÆþ¤Ç¼ã¼ê¤Î³èÌö¾ì½ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡¶áÅ´OBº´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¿·¥³¡¼¥Á¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤âÃåÌÜ
°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¾¡Éé¤¬¤«¤«¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¸µ¶áÅ´OB¡¢ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤Ï³ÚÅ·¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µð¿Í¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ËµÞ¼«ºß¡ª»³ºê¤¬³«Ëë¤«¤é35²ó0Éõ¤Î°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¡¼¥ó
¡¡³ÚÅ·¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¤¬µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿¡£3Ç¯Áí³Û13²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤È¤â¤µ¤ì¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤âÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£¡¡
¡¡º´Ìî»á¤ÏÂ§ËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¾¡¤ÁÀ±¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç1¡¢2¤«·î¤Ç¥í¡¼¥Æ¤ò³°¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡²¿¤è¤ê¶¯ÂÇ¼Ô¤¾¤í¤¤¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÀèÈ¯¤«¤é¼é¸î¿À¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬¸÷¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï²Æ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹äÏÓ²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿°Ø»Ò¤È¤¢¤Ã¤Æ²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÅê¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´Ìî»á¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸Í¶¿¤âºòµ¨¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤¡£
¡¡ºòµ¨¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¡¢2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤â»³ºê°Ë¿¥¤Î¤ß¡£2Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¤âÃù¶â¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤â¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÂ§ËÜ¤Ë¤Ï´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¶¥Áè·ã²½¤Ç¼ã¼ê¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¡¢ÀÖÀ±Í¥»Ö¡¢º¸ÏÓ¤Ç¤Ï¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¢²£Àî³®¤Ê¤É¤Ï´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤È¸«¤ë¡£
¡¡º´Ìî»á¤âÅê¼ê¿Ø±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¼ã¼ê¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤âº£µ¨¤ÏÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤â³«ËëÅö½é¤Ï¡È°ÂÄê¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´Ìî»á¤Ï¤³¤¦¤âÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÌîµå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ÉËÍ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¿§¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤Ç¤Ïº£µ¨¤«¤é¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤ò°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÌîµå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°ÎÏ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¥¹¥ó¥è¥×¤ÎÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ê¤Î¤«Âç¾ë¤ÎºÆÀ¸¤Ê¤Î¤«¡£º¸ÂÇ¼Ô¤ÇÂç¤¤¤¤ÎÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¤Èºòµ¨¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï½õ¤Ã¿Í¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿17ËÜÎÝÂÇ¤¬ºÇÂ¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æº¸¤ÎÂçË¤¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷¤Ó¤·¤¿¥¹¥ó¥è¥×»á¤Î¾·¤Ø¤¤¸ú²Ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºòµ¨¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£°¤Éôµð¿Í¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£