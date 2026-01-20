¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢¥Ò¥í¥ß¤È¾¾ËÜ°ËÂåÉ×ºÊ¤È¤Î¿©»ö²ñ¤òÊó¹ð¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥â¥â¥³¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÂÚºßÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦UVERworld¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦TAKUYA¡ç¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤È¾¾ËÜ°ËÂåÉ×ºÊ¤È¤Î¿©»ö²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢¥Ò¥í¥ß¡¦¾¾ËÜ°ËÂåÉ×ºÊ¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¥Þ¥Î¥¢¤Þ¤Ç¥Ý¥±¥Ü¥¦¥ë¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿©»öÃæ¤Ë¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¤¡ Ä¹ÃË¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Áê¼ê¤¬¡ÖUVERworld¤ÎTAKUYA¡ç¤¯¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤à¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÌë¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥é¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È30Ç¯ÍèÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Å¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¹±Îã¥Ò¥í¥ß¤¯¤ó¡õ°ËÂå¤Á¤ã¤ó²ÈÂ²¤È ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¡¢¥Ò¥í¥ß¤ÈºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¤Î²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ò¥í¥ß¤¯¤ó¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤´¤Þ¤·¤ª¤ò¥Ñ¥Ñ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¡¢É×¤Î¾®ÎÓÀ¯¿Î¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥ß¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤à¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤ªÎÁÍý¡¢¾Ü¤·¤¯ºÜ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£