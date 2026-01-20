【最長寒波】北日本中心に大雪続く恐れ　秋田新幹線一時運転見合わせ　空の便89便欠航し約5700人に影響

北日本を中心に荒れた天気となっていて、各交通機関にも影響が出ています。

21日以降は数年に一度レベルの最長寒波となる見込みで、警戒が必要です。

20日午前10時頃の青森・酸ヶ湯の映像では、吹雪で視界が悪く、道路脇の雪はトラックと同じ高さまで積もっているのがわかります。

20日は北日本の日本海側で警報級の大雪となり、JR東日本によりますと、大雪の影響で秋田新幹線の盛岡から秋田間の上下線で午前6時ごろから運転を見合わせていましたが、午後3時ごろに再開したということです。

また、全日空と日本航空によりますと、大雪によりあわせて89便が欠航していて、約5700人に影響が出ているということです。

一方、21日以降はさらに寒気が強まる見込みで、25日までの5日間にわたって数年に一度レベルの寒波となります。

21日正午までに降る雪の量は東北で70cm、北陸で60cmなどとなっていて、さらに21日から22日正午までは、北陸で100cm、東北で70cmと予想されています。

その後も降雪は25日にかけてさらに増える恐れがあるため、引き続き警戒してください。