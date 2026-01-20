元衆院議員の金子恵美氏が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、高市早苗首相が衆院解散を表明した19日の会見の印象を語った。

高市氏は通常国会冒頭の23日に衆院を解散し、衆院選を行うと表明した。1月27日公示、2月8日投開票の日程で実施する。会見では、安定した国家運営のための選挙であることなどを説明した。

金子氏は「私が印象に残ったのは、公明党さんへの言及」と話した。公明党は昨年、自民党との26年にわたる連立を解消。次期衆院選では、立憲民主党と中道改革連合を結成した。こうした動きに、高市氏は「ともに戦った相手である立憲民主党の方々を、かつての友党が支援する。少し寂しい寂しい気もするが、これが現実。国民不在、選挙目当ての政治、永田町の論理に終止符を打たねばなりません」と話していた。

金子氏は「選挙を自分でもやった立場からすると、政権与党ではなくなった、連立は離脱していったけれども、最初からガチガチでやるのではなくて、まずは感謝の言葉を述べた」と、会見での文章構成を分析。「まずは現場レベルではまだ人間関係はあるので、新党はできているけど、自民党の各候補のことを考えながら、感謝を述べられていながら、けど一方でチクチクと言っていたというか、立憲さんと組むということに疑問を持ちながらもということを一言言っておきたいという、ジャブを打ったなという印象を持った」と述べた。