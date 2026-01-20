俳優の川崎麻世が19日に自身のアメブロを更新。日本歌謡界のスターである西城秀樹さんへの熱い思いを明かした。

この日、川崎は妻・花音さんとドライブへ出かけたことを報告し、車内のBGMについて「憧れの西城秀樹さんの60歳の記念アルバムです」と説明。アルバムには、自身が「芸能界に入るきっかけとなった番組で秀樹さんのモノマネをやった『恋の暴走』も入ってる」と明かした。

続けて「懐かしい曲ばかりで車を降りても歌って踊ってたら」と自身の様子をつづり、花音さんから「やめなさい！変な目で見られるよ」と注意されたエピソードを披露。「それ程子供の頃から秀樹さんが大好きなんです」と熱い思いを告白し、西城さんとの2ショットを公開した。

また、同日に更新した別のブログでは、お正月に花音さんへお年玉をあげたところ、お返しにセットアップのジャージをプレゼントされたことを報告。「予想してたより大人の考えだ」とコメントし、ジャージを着用した写真を複数枚公開しつつ「着心地が良くて気に入ってます」とつづり、ブログを締めくくった。

※川崎の崎は正式には「たつさき」