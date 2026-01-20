“体重58kg→76kg”コロチキ西野創人、体型ビフォーアフターが話題「レベチの変化」「どうなってるの」
【モデルプレス＝2026/01/20】お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人が1月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。体重58kgから76kgへのビフォーアフターを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳吉本芸人「別人級の変貌」18kg増量の衝撃ビフォーアフター
西野は投稿で「←58kg 76kg→」と記し、過去と現在の自身の上半身ショットを並べて紹介。58kg時代の体脂肪を落とした引き締まった体と、筋肉量が大きく増し筋肉の厚みや存在感が大きく変化している76kg時の姿を比較できる内容となっている。
この投稿には「別人級の変貌」「努力がすごい」「レベチの変化」「どうなってるの」「破壊力すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆コロチキ西野創人、58kgから76kgへの肉体変化
◆コロチキ西野創人の投稿に反響
