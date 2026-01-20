第1子出産の日テレ郡司恭子アナ「パスタを茹でる時間はないので」冷凍うどんアレンジ公開「簡単なのに美味しそう」「レストランみたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが1月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷凍うどんを使ったアレンジメニューを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】産後の35歳日テレアナ「彩りが綺麗で食欲そそる」冷凍うどんで代用の時短メニュー
郡司は「パスタを茹でる時間はないので冷凍うどんで！」と育児に忙しい日々の背景を公開。「サーモンクリーム（和風）」と、サーモンやほうれん草、ゴマなどが彩りよく盛り付けられた一皿を披露している。
この投稿に、ファンからは「簡単なのに美味しそう」「盛り付けがレストランみたい」「時短メニュー助かります」「彩りが綺麗で食欲そそる」「忙しい中自炊していて尊敬」「和風サーモンクリーム真似したい」といったコメントが寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】産後の35歳日テレアナ「彩りが綺麗で食欲そそる」冷凍うどんで代用の時短メニュー
◆郡司恭子、冷凍うどんアレンジメニュー公開
郡司は「パスタを茹でる時間はないので冷凍うどんで！」と育児に忙しい日々の背景を公開。「サーモンクリーム（和風）」と、サーモンやほうれん草、ゴマなどが彩りよく盛り付けられた一皿を披露している。
◆郡司恭子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「簡単なのに美味しそう」「盛り付けがレストランみたい」「時短メニュー助かります」「彩りが綺麗で食欲そそる」「忙しい中自炊していて尊敬」「和風サーモンクリーム真似したい」といったコメントが寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】