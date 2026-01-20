郡司恭子アナウンサー （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/20】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが1月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷凍うどんを使ったアレンジメニューを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】産後の35歳日テレアナ「彩りが綺麗で食欲そそる」冷凍うどんで代用の時短メニュー

◆郡司恭子、冷凍うどんアレンジメニュー公開


郡司は「パスタを茹でる時間はないので冷凍うどんで！」と育児に忙しい日々の背景を公開。「サーモンクリーム（和風）」と、サーモンやほうれん草、ゴマなどが彩りよく盛り付けられた一皿を披露している。

◆郡司恭子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「簡単なのに美味しそう」「盛り付けがレストランみたい」「時短メニュー助かります」「彩りが綺麗で食欲そそる」「忙しい中自炊していて尊敬」「和風サーモンクリーム真似したい」といったコメントが寄せられている。

郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）

