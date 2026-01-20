北斗晶「作り過ぎの食べ過ぎ」焼き牡蠣・オムチャーハンなど豪華夕食公開「品数多くて凄い」「お店のクオリティ」
【モデルプレス＝2026/01/20】元プロレスラーでタレントの北斗晶が19日、自身の公式ブログを更新。焼き牡蠣やオムチャーハンなどが並ぶ豪華な夕食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】58歳元プロレスラー「品数多くて凄い」焼き牡蠣・オムチャーハンなど並んだ豪華夕食
前日のSNSにて広島の友達・ゆうこりんに送ってもらった牡蠣の手料理を紹介していた北斗は、「今日の夕食は広島のゆうこりんから送っていただいた牡蠣第二弾」と旬の食材を堪能したことを報告。「シークアーサーをたっぷりかけて焼き牡蠣にしていただきました」と綴り、オーブンで焼き上げた殻付きの牡蠣を公開した。
ほかにも「ニラチャーハンに卵をのせてオムチャーハン 昨日の残った鶏もも肉でオレンジチキン カリフラワーサラダ 小松菜の粕汁 銀鱈の味醂漬け」と夕食メニューを明かし、彩り豊かな手料理が所狭しと並ぶボリューム満点の写真を披露。「おーっ！なぜか…作り過ぎの食べ過ぎ」「家族と副社長といただきました〜」と振り返った。
この投稿に、ファンからは「品数多くて凄い」「焼き牡蠣が豪華で羨ましい」「北斗さんの料理はいつも愛情たっぷり」「オムチャーハンがお店のクオリティ」「家族での賑やかな食卓が目に浮かぶ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
