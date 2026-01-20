コロナ禍の影響などで見送られてきた天覧相撲が、6年ぶりに初場所の中日に行なわれた。天皇皇后と愛子さまが国技館に足を運び、2階の貴賓席から幕内後半戦を観戦した。皇后の雅子さまは薄紫色、愛子さまはピンク色の着物姿で、貴賓席に姿が見えると総立ちの客席から大きな拍手が沸き起こった。その様子は毎場所、溜席で大相撲を観戦する常連の観客にとっても印象深いものだったようだ。協会関係者が言う。

【写真】初場所に登場した「溜席の着物美人」。昨年はピンクのワンピース姿での観戦も

「館内の空気がピーンと張り詰めるというか、両陛下や説明役の理事長の目線が意識され、呼出しや行司は土俵上での所作を間違えないようにと緊張する。力士は普段の着物姿ではなく袴姿で国技館入りした時点で普段通りの落ち着きがなくなる。しかも立ち合いで呼吸を合わせようとするため、いつものペースで相撲が取れない。天覧相撲は独特の雰囲気があるんです」

6年前の天覧相撲を経験していない力士が大半ということもあって、2横綱2大関がすべて敗れる大波乱が起きたのかもしれない。

天覧相撲では「観客もいつもと様子が違う」と言うのは、毎年11月の九州場所で控え行司のすぐ隣の溜席に15日間通い続け、ネットニュースで「溜席の着物美人」として取り上げられたこともある女性だ。国技館では向正面や西花道横の溜席に座っている。

今場所も6日目に西花道に面した溜席に登場。白地にブルーと紫の総絞りの着物姿だった。翌7日目は向正面の東花道に近い溜席でグリーンの無地の着物での観戦だった。この女性は毎回違う着物で観戦することで知られるが、1月に開催される初場所は着物姿で観戦する女性の姿が目立つ。雅子さまと愛子さまも着物で観戦した。「溜席の着物美人」もこう話した。

「女性が多くなると華やかでいいですよ。慣れないと大変ですが、着物で観戦するとまた違った雰囲気を味わうことができると思います」

天覧相撲では観客も土俵に集中

その一方で、天覧相撲がなかった6年間で土俵周りの溜席の雰囲気が大きく変わったという。

「最近は初めて溜席に座る人が少なくないのか、土俵上で仕切りをしていてもザワついている。そして、結びの一番が終わると、土俵上で勝ち力士に代わって弓を受けて行なう弓取り式の途中に席を立って帰る人が少なくない。

ところが、天覧相撲だと仕切り中も土俵に集中し、弓取り式が終わるまで誰ひとり帰ろうとしない。やはり天覧相撲というのはそれだけ厳粛なものなんでしょうね」

力士たちも天覧相撲という舞台で力を出し尽くした。その結果、2横綱2大関が全員負けるという大波乱が起きた。しかし、この日は2横綱2大関が負けたにもかかわらず、座布団が舞わなかった。最近は観戦マナーの悪い観客の存在が問題になっていたが、心無い野次が飛ぶこともなかった。

この着物美人によれば「かつては当日に国技館へ行かないと（天覧相撲かどうか）わからなかった。偶然、その日が天皇陛下のご臨席された天覧相撲で感激したのを記憶しています」というが、今回は初場所中日が天覧相撲だと事前に公表されていたことで、着物で観戦した女性も少なくなかったようだ。

弓取り式が終わると、全員が総立ちとなり、拍手で天皇皇后と愛子さまを見送った。その後、黒紋付に着替えた横綱、大関と懇談という初の試みが行なわれている。新しい天覧相撲のかたちができあがろうとしている。

相撲は競技であると同時に神事、文化の側面もある。相撲ブームは喜ばしいことだが、観戦者も相撲の神様に恥じない行為を心がける必要がありそうだ。