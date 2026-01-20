アメリカのトランプ大統領がデンマークの自治領・グリーンランドを併合する意向を示し、アメリカとヨーロッパが一触触発状態になっている。スイスで開幕した世界経済フォーラムの年次総会（通称・ダボス会議）には、デンマークが欠席。国際的な緊張が高まっている。

【写真】グリーンランドの自治を訴えて連帯の最前線に立つジュリー・ラデマッハー氏（41）。デンマークの首都・コペンハーゲンで行われた、市民数千人による抗議デモの様子も

そうした中、かつてデンマークの国会議員も務め、グリーンランドの自治を訴えて連帯の最前線に立つジュリー・ラデマッハー氏（41）がコメントを寄せてくれた。在米ジャーナリストの高濱賛氏がリポートする。

＊ ＊ ＊

「眠れない夜を過ごす人が増えています。悪夢で目を覚ます大人も、怯える子どもたちもいる」

北極圏に広がるグリーンランドで、静かだが深刻な恐怖が社会を覆っている。

スイスで開幕した「世界経済フォーラム（WEF＝ダボス会議）」では、ウクライナ、中東、台湾情勢と並び、グリーンランド問題が最大級の政治テーマになる見通しだ。背景には、ドナルド・トランプ米大統領による「グリーンランド併合」を示唆する発言がある。

トランプ氏は、6人の閣僚を引き連れ、過去最大の代表団でダボスを訪れる異例の構え。すでに、グリーンランドを併合する構想を実現するため、それに反対するヨーロッパ8か国に対して追加関税を出すことを発表している。対するEU側も報復関税の検討を打ち出すなど、緊迫の度合いが高まっている。

「これは外交ではなく、心理戦だ」

こうした世界的緊張の中、最前線に立たされているのが、人口約5万7000人のグリーンランド市民だ。

グリーンランド住民、出身者で構成される市民団体Uagut（本部はコペンハーゲン）のジュリー・ラデマッハー会長が、筆者の取材にこう答えた。

「これは外交交渉ではありません。人々に恐怖を与える心理戦です」

グリーンランドはデンマーク王国の自治領であり、独自の議会と政府を持つ民主社会だが、併合示唆の発言はその前提を踏みにじり、人々の生活を揺さぶった。

恐怖は抽象的ではない。「子どもを連れて、より安全だと思われるデンマークへ移るべきか」──そう真剣に話し合う家庭が増えているという。

軍事衝突が起きていなくとも、「国家として消されるかもしれない」という恐怖は、人々の心を確実に蝕む。

運動に「顔」と「表現力」を与えた女性リーダー

この危機を世界に伝え、運動を一気に拡大させた象徴的存在が、41歳のラデマッハー氏だ。

南デンマーク大学で政治学を学び、2007年から2011年までデンマークの国会にあたるフォルケティンの議員を務めた。現在は市民団体・Uagut会長として、グリーンランド支援活動の指揮、国際メディア対応などにあたっている。

表現力の豊かさと説得力、落ち着いた物腰、気品あふれる佇まい。激情に訴えることなく静かに語る言葉が、国境を越えて共感を呼び、SNSでは「彼女の話を聞いて初めて、グリーンランドが"人の暮らす場所"だと理解した」「この人のためなら声を上げたい」といった声が広がり、運動は国際的に拡大している。

グリーンランドとデンマークではトランプ氏の併合方針に対して抗議デモが行われ、欧米各国でも連帯デモが相次いだ。NATO（北大西洋条約機構）加盟国がグリーンランド支持を表明したことは、これまで軍事的存在に懐疑的だった住民意識をも変えた。SNSには、「欧州軍を歓迎する。今は安全だと感じる」という声が並ぶ。

ラデマッハー氏は、トランプ氏の言動が、「グリーンランドとデンマークの関係だけでなく、島内部の分断を狙ったものだった」と指摘する。

グリーンランドは望んで前線に立ったわけではない。しかし今や、国境・主権・民主主義・法の支配を守れるかの試金石となっている。

ダボスでは、投資や成長戦略だけではなく、力による現状変更を許すのか、それとも止めるのかという判断も各国首脳に迫られる。

眠れない夜を過ごす島の人々の声は、ラデマッハー氏の言葉とともに、世界のエリートたちに突きつけられている。

さて、トランプ氏との強固な同盟関係を強調する高市早苗首相はどう出るか。沈黙を守るのか。

◆高濱賛（在米ジャーナリスト）