お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。声帯ポリープの治療中にイメチェンしたことを明かした。

直前の投稿で「先日声帯ポリープ手術しました」と患者衣を着た自身のショットをアップ。「3日間入院。手術後からは完全沈黙。会話は筆談。退院後も完全沈黙。喋ると傷口が悪化するのでひたすら我慢」と伝えていた。

その後の更新で、最新ショットを披露した鰻は「ポリープ手術トータルで1週間の休みだったので、金髪にしました」と報告。「声も外見もリニューアルです。軽くパーマも当ててます」と打ち明けた。

そして「もちろん筆談でのやりとり。かなりご迷惑をおかけした。筆談の大変さもあって5時間かかってます」とし、「5時間、1人になった瞬間だけ自撮りチャンス。染まっていく過程がわかります」と変化する様子を披露した。

またハッシュタグでは「毛は何%死んでますか？」「70%死んでます」と筆談で“会話”したことを明かし、「また少ししたらいつもの感じに戻します」と添えた。

この投稿にフォロワーからは「似合ってます！」「かっこよ」「ハイトーン似合う」「鰻さん、金髪が新鮮です 巨人師匠を思い出しました」「金髪！いいと思います」「喉お大事に」「商売道具の声、お大事にして下さい」などの声が集まった。