メイクの上から「シュッ」で乾燥対策、花粉・PM2.5から肌を守る″ミスト状化粧水”数量限定で再登場
乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランド『乾燥さん』から、ミスト状化粧水『水分力バリアミスト』が2026年1月13日に数量限定で再販される。メイクの上から使える手軽さと、花粉やPM2.5といった環境因子から肌を守る処方が支持を集め、再登場が決まった。
【写真】肌の上に水分のヴェール メイクの上から潤いケアができる『乾燥さん 水分力バリアミスト』
同商品は、1日中みずみずしい潤いをキープすることを目指したミスト化粧水。汗ばむ季節や空調による乾燥が気になる場面でも、べたつきにくく、肌をしっとりと整えるという。ベタつき対策としてビタミンC誘導体やグリシルグリシンを配合し、保水ケア成分には水溶性セラミドやナイアシンアミド、吸着型ヒアルロン酸、アミノ酸を採用している。
特徴のひとつが「水分ヴェール処方」だ。肌表面にうるおいの膜を形成し、花粉やほこり、PM2.5、ブルーライトなど、乾燥を引き起こす外的要因から肌をガードする設計となっている。日中のカサつきや、肌のむずむず感を覚えた際にも、シュッとひと吹きで手軽にケアできる点が魅力だ。
使用感にも配慮し、石油系界面活性剤、パラベン、タール色素、アルコール、合成香料、シリコーンは不使用。やさしい使い心地を追求したフリー設計としている。メイク後や日中の乾燥が気になるタイミングで、顔から約20cm離し、目と口を閉じて顔全体にスプレーするだけで手軽に使える。
「乾燥さん 水分力バリアミスト」は58mL入りで、価格は1540円。数量限定での発売となるため、乾燥対策や刺激からのケアが必要なこの季節、早めのチェックが必要となりそうだ。
