気象台は、午後4時13分に、なだれ注意報を遠別町、天塩町に発表しました。

留萌地方では、21日明け方まで風雪や大雪に、21日昼前まで高波に注意してください。上川、留萌地方では、21日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■留萌市

□なだれ注意報

21日にかけて注意



■富良野市

□なだれ注意報

21日にかけて注意



■上富良野町

□なだれ注意報

21日にかけて注意





■中富良野町□なだれ注意報21日にかけて注意■南富良野町□なだれ注意報21日にかけて注意■占冠村□なだれ注意報21日にかけて注意■増毛町□なだれ注意報21日にかけて注意■小平町□なだれ注意報21日にかけて注意■苫前町□なだれ注意報21日にかけて注意■羽幌町□なだれ注意報21日にかけて注意■天売焼尻□なだれ注意報21日にかけて注意■初山別村□なだれ注意報21日にかけて注意■遠別町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■天塩町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意