【なだれ注意報】北海道・遠別町、天塩町に発表（雪崩注意報） 20日16:13時点
気象台は、午後4時13分に、なだれ注意報を遠別町、天塩町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・遠別町、天塩町に発表（雪崩注意報） 20日16:13時点
留萌地方では、21日明け方まで風雪や大雪に、21日昼前まで高波に注意してください。上川、留萌地方では、21日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■留萌市
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■富良野市
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■占冠村
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■増毛町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■小平町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■苫前町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■羽幌町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■天売焼尻
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■初山別村
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■遠別町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■天塩町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意