MEGUMI、息子の学費が「エグい（笑）」とぽろり 留学先はスイス→スペイン 「うちの学校じゃないけど、一番ヤバい某学校は…」
タレントのMEGUMIが、19日放送のテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』に出演。ゲストに若手実業家・岸谷蘭丸と古坂大魔王を迎え、海外留学についてトークを繰り広げた。
俳優・岸谷五朗、ミュージシャン・岸谷香を両親に持つ蘭丸。自身も海外留学をし、現在は海外留学支援事業を手掛ける蘭丸のトークを受け、MEGUMIも子どもが海外留学をしていると話した。
蘭丸が留学先を聞くと、MEGUMIは「スイス→スペイン。中3から行って、今高2」と明かした。それを聞いた蘭丸は「スイスか…太いっすね。家が（笑）」とぶっちゃけ。
MEGUMIは「スイスが太いって知らなかったんですよ！」といい、スイスは学費が高いそうで「エグい（笑）」とぽろり。さらに「うちの学校じゃないけど、一番ヤバい某学校は、90％が自家用ジェットで通学していると思う」と衝撃のエピソードを語っていた。蘭丸も「普通に油田とか。みんな持ってますよね」と話していた。
