楽天は20日、2月1日から始まる春季キャンプ（1軍は金武、2軍は久米島）の1、2軍メンバーの振り分けを発表した。

11年ぶりに日本球界に復帰し、プロ20年目のシーズンを迎える37歳の前田健太投手は1軍スタート。新人のドラフト1位・藤原聡大投手、2位・伊藤樹投手、3位・繁永晟内野手、6位・九谷瑠投手、7位・阪上翔也外野手も1軍でプロのスタートを切ることが決まった。41歳の岸孝之投手は2軍スタート。

メンバーは以下の通り。（名前の前の数字は背番号）

◇金武キャンプ（1軍）メンバー（金武町ベースボールスタジアム）

【投手（23人）】13藤原聡大、15コントレラス、17古謝樹、18前田健太、19荘司康誠、20伊藤樹、22ウレーニャ、26中込陽翔、40江原雅裕、41加治屋蓮、45九谷瑠、46藤平尚真、47藤井聖、49西垣雅矢、52津留粼大成、54日当直喜、57滝中瞭太、59泰勝利、62西口直人、64林優樹、66今野龍太、67大内誠弥、69内星龍

【捕手（4人）】2太田光、65堀内謙伍、70石原彪、022水上桂

【内野手（11人）】0小深田大翔、１宗山塁、3浅村栄斗、6村林一輝、7鈴木大地、９ボイト、24黒川史陽、30繁永晟、48平良竜哉、63入江大樹、73小森航大郎

【外野手（9人）】8辰己涼介、12ゴンザレス、32中島大輔、34マッカスカー、38佐藤直樹、42阪上翔也、50武藤敦貴、51小郷裕哉、78吉野創士

◇久米島キャンプ（2軍）メンバー（久米島野球場）

【投手（15人）】11岸孝之、21早川隆久、28酒居知史、31渡辺翔太、43宋家豪、53坂井陽翔、56鈴木翔天、58辛島航、61古賀康誠、71柴田大地、79伊藤大晟、029徳山一翔、061松田啄磨、133中沢匠磨、197蕭齊

【捕手（5人）】27伊藤光、44田中貴也、55YG安田、72大栄利哉、122島原大河

【内野手（7人）】35渡辺佳明、39伊藤裕季也、60ワォーターズ、68青野拓海、75陽柏翔、132岸本佑也、134金子京介

【外野手（5人）】25田中和基、36吉納翼、079前田銀治、126幌村黛汰、129大坪梓恩