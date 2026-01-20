元フジテレビアナウンサーの菊間千乃弁護士は20日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演、高市早苗首相が19日の会見で、23日に衆院解散に踏み切る考えを宣言した記者会見について「今までの解散とは、全く違うと感じる」と、コメントした。

高市首相は会見で、「国民」という言葉を多用し、「衆院選は政権選択選挙。（与党が）過半数の議席なら高市総理で、そうでなければ（『中道改革連合』の）野田総理か斉藤総理か別の方。間接的でも首相を選んでいただくことになる」とし、高い支持率を念頭に「党首の顔」で選んでもらいたいという、思いをにじませた。自らへの信任の是非を争点に選挙を戦う考えを明確にした。

菊間氏はこうした会見の内容を念頭に「私が総理でいいかを問うとおっしゃっていた。高市総理が人気があって支持率も高いので、ご自分の人気のところで、自民党の支持率が低いところの挽回をはかりたいので、今（の解散総選挙）なんだなと、いう受け止めをした」と述べた。

一方で、「質疑の最後の方で『令和8年度予算もこれからガラッと新しい方針のもとで編成する』とか、『政府が提出しようとしている法律案も、かなり賛否の分かれる大きなものでございます』と。だからこそ今、国民の信を問いたいと言うが、通常なら法案がどうなのかという議論が（国会で）あって、与野党と意見が対立した中で信を問う」とした上で、「国民に正面から示して、是非を堂々と仰ぐというが、是非が分からない」と述べた。

「とにかく私でいいかどうか、投票してくださいと言われると、投票した後に高市さんが（勝利した際に）どんな政策をやっていたとしても、『信任されたから何をやってもいいんでしょ』という風になるかもしれない」と述べ、「（そういう意味で）今までの解散とはまったく違う」と述べ、懸念を示した。