プロ野球・巨人の石塚裕惺選手が20日、自主トレ先の沖縄で報道陣の取材に応じ、「1年間1軍で帯同できるようにやっていけてたらなと思います」などと意気込みました。

昨シーズン中に坂本勇人選手に頼み込んで、ともに自主トレキャンプをすることになった石塚選手。「毎日毎日が学びで、新しい知識がどんどん入ってきている状態なので、すごくきてよかったなと思います」と充実した表情を見せていました。

特に課題とされる送球面では、初日から坂本選手にキャッチボールの相手として指名され、「力感がないのにスーっとくる」ボールを受けて、勉強に励んでいるそうです。

「スローイング、守備で聞きたいことが多くて（キャンプ参加を）お願いした。1週間、1か月でできるものではない。継続して、1年後2年後にやっとできるようなことを教わっている段階なので、ぶれずに簡単な方に逃げないようにやっていかないといけないなと思います」

生活をともにすることでも、学べることは山ほどあるよう。その日のコンディションで、どんな栄養素をどのくらい摂取するべきか、練習中にどんなドリンクを飲んでいるのか、どれだけの準備をして練習に臨むのかなどを見て、「何も考えずにあそこまではいけないんだなと思います」と改めて“坂本勇人”のすごさを実感しているそうです。

来季は2年目ながら、ファンからの期待も大きい石塚選手。「昨季は1軍で経験させてもらって、1軍でしか経験できないものもあった。（今季は）勇人さんも1軍にいると思うので、一緒に戦えるように、1年間1軍で、帯同できるようにやっていけてたらなと思います」と意気込みました。