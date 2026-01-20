WBA世界バンタム級王者の堤聖也（30）が、CBCラジオ「竹内由恵のGood Shape Navi」に出演。これまでスパーリングで拳を交わして“やばかった”という相手を明かした。

「いっぱいいましたね」という堤。分かりやすいところで挙げたのは現世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と世界2階級制覇王者・寺地拳四朗（B.M.B）。

井上はもちろんだが、「拳四朗さんは階級下だけどテンポがメッチャ速くて触れない。パンチも3階級くらい下なのに？っていうくらい強い」と説明した。

「花の95年組」と呼ばれ、同学年は井上拓真、田中恒成、比嘉大吾ら世界王者クラスの強豪ぞろいだが、「若手も今は強い」という。

昨年末のドネア戦前にスパーした真正ジムの伊藤千飛（20＝日本バンタム級13位）は「世界チャンピオンになる前提くらいの強さ」だと説明した。

もう1人、昨年12月31日のWBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦で2ラウンドKO勝利した志成ジムの吉良大弥（22）も「フライ級なのにやばい」と驚かされた。

すらすらと名前が出てくる。現役世界王者でありながら堤は素直に若手の台頭を認めた。