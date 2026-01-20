¥³¥ó¥Ó¥ËÇä¾å¹â¡¢²áµîºÇ¹â¡¡25Ç¯¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¿¤Ó
¡¡ÆüËÜ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§¡¼¥ó¶¨²ñ¤¬20ÆüÈ¯É½¤·¤¿¼çÍ×¥³¥ó¥Ó¥Ë7¼Ò¤Î2025Ç¯¤ÎÁ´Å¹Çä¾å¹â¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ2.2¡óÁý¤Î12Ãû583²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿¶ÑµÒÃ±²Á¤¬¿¤Ó¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤ÎÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶ÑµÒÃ±²Á¤Ï2.5¡óÁý¤Î737±ß90Á¬¤À¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤äÍÌ¾Å¹¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÎÂ¥ºö¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¾¦ÉÊÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯´Ö¤ÎÍèÅ¹µÒ¿ô¤Ï0.2¡ó¸º¤Î163²¯4142Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯³ä¤ì¤·¤¿¡£25Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï5Ëü6054Å¹¤Ç¡¢24Ç¯Ëö¤«¤éÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯12·î¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ1.1¡óÁý¤Î1Ãû141²¯±ß¤Ç¡¢10¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£