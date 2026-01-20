LOVE PSYCHEDELICOが活動休止発表、2月28日からの“25周年ツアー”を最後に
ロックユニット・LOVE PSYCHEDELICOが1月20日、公式サイトを更新し、2月28日からの25周年ツアーを最後に活動休止すると発表した。
LOVE PSYCHEDELICOは、20日に「いつもLOVE PSYCHEDELICOを応援してくださっている皆さまへ」を更新。「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tourをもちまして、LOVE PSYCHEDELICOは活動休止したします」と報告し、「Thank you.」とのコメントを添えた。
また、ビクターエンタテインメントは「これまでLOVE PSYCHEDELICOをご支援くださったファンの皆さま、及び関係者の皆さまには心より感謝申し上げます。今後の各メンバーの個人活動に関しましては、状況に応じて随時ご案内を差し上げます。変わらぬご支援をお願いできればと思います。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづっている。
「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」は2月28日から開催する、全12公演のホールツアー。東京、高知、札幌、広島、福岡、静岡、大阪、仙台、富山、名古屋を巡り、4月22日の東京がラストとなる。
