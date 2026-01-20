阿部真央の新曲「Ding-dong」のMVが、リリース日でありデビュー17周年記念日となる1月21日0時にプレミア公開される。

あわせて、MV公開直前の1月20日23時からは、2024年に開催したZeppツアー東京公演のダイジェスト映像が、一夜限りでプレミア公開されることも決定した。なお同映像のアーカイブ配信は行われない。

「Ding-dong」は、放送中のTVアニメ『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。本日、MVのティザー映像も公開されている。

さらに、同楽曲のリリースとデビュー17周年を記念し、1月21日20時からは音楽配信プラットフォーム Stationheadにてリスニングパーティーを開催。阿部真央本人も音声で参加予定となっており、リスナーとともにリリースと記念日を祝う場となる。

（文＝リアルサウンド編集部）