¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÌîÅÞ¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë1Ãû2500²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó6Ãû2500²¯±ß¡Ë¤ÎËÉ±ÒÆÃÊÌÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÜÎ©Íº¡Ê¤³¤ê¤Ä¤æ¤¦¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹¡Ê¹ñËÉÁê¡Ë¤Ï19Æü¡¢Î©Ë¡±¡³°¸ò¡¦¹ñËÉ°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Èó¸ø³«¤ÇÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ñÎÁ¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Í½»»¤ÇÄ´Ã£¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í½»»°Æ¤ÏËÉ±Ò¤Î¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¤äÈóÂÐ¾ÎÀïÎÏ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤Ç¼¹¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹ÔÀ¯±¡±¡²ñ¡Ê³ÕµÄ¡Ë¤¬ºòÇ¯11·î27Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢Î©Ë¡±¡¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÈÂè2ÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³ºº¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸Ü»á¤Ï°Ñ°÷²ñ½ÐÀÊÁ°¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ë¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°Ñ°÷²ñ¿³ºº¤ËÉÕ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä´Ã£ÆâÍÆ¤Ï¡ÀºÌ©Ë¤¢Ä¹µ÷Î¥ÀºÌ©ÂÇ·â¥ß¥µ¥¤¥ë£Ìµ¿Íµ¡¡¦ÂÐ¹³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÂÐ¶õ¡¦ÂÐÃÆÆ»¡¦ÂÐÁõ¹Ã¥ß¥µ¥¤¥ë¥¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»Ù±ç¡¦C5ISR¡Ê»Ø´ø¡¢ÅýÀ©¡¢ÄÌ¿®¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¢¾ðÊó¡¢´Æ»ë¡¢Äå»¡¡ËÇ½ÎÏ¦ºîÀï»ýÂ³Ç½ÎÏ¶¯²½´ØÏ¢ÁõÈ÷§ÂæÊÆ¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¡¦Ä´Ã£¶¨ÎÏ¤ÎÁõÈ÷¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡½¤Î7¹àÌÜ¡£
¹ØÆþ¤¹¤ëÉð´ï¤Ë¤Ï¡¢155¥ß¥ê¼«Áö¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¡ÖM109A7¡×60Î¾¤ä¹âµ¡Æ°¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¡¼¥¹¡×82´ð¡¢¹¶·â·¿Ìµ¿Íµ¡¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹700M¡×1554µ¡¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹600ISR¡×478µ¡¡¢±è´ß´Æ»ëÄå»¡·¿¤ä±è´ß¹¶·â·¿¡ÊÂÎÅö¤¿¤ê¡¢ÅêÃÆ¡¢¼«Çú¡Ë¤Î³Æ¼ïÌµ¿Íµ¡Ìó20Ëüµ¡¤ÈÌµ¿ÍÄú1000ÀÉÄ¶¡¢ÂÐÀï¼Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥¸¥ã¥Ù¥ê¥ó¡×70´ð¡¢¡ÖTOW2B¡×24´ð¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¹ñËÉÉô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¶áÇ¯¡¢·³»öÎÏÁý¶¯¤òÂ³¤±¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Î¶¼Ç÷¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂÐÂæÏÑºîÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿·³»ö±é½¬¤òÉÑÈË¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö·±Îý¤«¤é±é½¬¤Ø¡¢±é½¬¤«¤éÀïÁè¤Ø¡×¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶¥â¥Ç¥ë¤òºÎ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£Í½»»°Æ¤Ï·ÐÈñ¤Î°ìÂÎÀ¤ÈÍ½»»µ¬ÌÏ¤Î°ÂÄêÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ã»´ü´Ö¤Çºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀïÎÏ¤ò¿×Â®¤ËÁý¶¯¤·¤Æ¶¼°Ò¤ÎµÞÁý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
