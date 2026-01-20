ドーハで快進撃の佐藤瞳が23位に浮上 張本美和ら上位は動きなし、日本勢TOP100は13選手＆8選手がランクアップ｜卓球女子世界ランキング（2026年第4週）
国際卓球連盟（ITTF）は19日、2026年第4週の世界ランキングを発表した。
■上位は変動なしも、8選手がランクアップ
女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位と続いた。
1位・孫穎莎、2位・王曼碰（ともに中国）を筆頭にランキング上位は変動がなかった。
橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位。大藤沙月（ミキハウス）が13位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が14位とそれぞれ前週からランクアップ。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は変動なく22位。
大きく順位をあげたのが佐藤瞳（日本ペイントグループ）。「WTTスターコンテンダー・ドーハ」決勝で朱雨玲（マカオ）に敗れはしたものの、快進撃で準優勝。6つ順位を上げて23位に名を連ねた。
横井咲桜（ミキハウス）は32位、赤江夏星（日本生命）は37位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は39位と着実にランクアップ。また平野美宇（木下グループ）は62位から51位に上昇、出澤杏佳（レゾナック）は86位となった。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年1月19日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
7位 （-）：張本美和
9位 （-）：伊藤美誠
10位（-）：早田ひな
11位（-）：橋本帆乃香
13位（↑）：大藤沙月
14位（↑）：長粼美柚
22位（-）：木原美悠
23位（↑）：佐藤瞳
32位（↑）：横井咲桜
37位（↑）：赤江夏星
39位（↑）：芝田沙季
51位（↑）：平野美宇
86位（↑）：出澤杏佳