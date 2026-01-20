国際卓球連盟（ITTF）は19日、2026年第4週の世界ランキングを発表した。

■上位は変動なしも、8選手がランクアップ

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位と続いた。

1位・孫穎莎、2位・王曼碰（ともに中国）を筆頭にランキング上位は変動がなかった。

橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位。大藤沙月（ミキハウス）が13位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が14位とそれぞれ前週からランクアップ。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は変動なく22位。

大きく順位をあげたのが佐藤瞳（日本ペイントグループ）。「WTTスターコンテンダー・ドーハ」決勝で朱雨玲（マカオ）に敗れはしたものの、快進撃で準優勝。6つ順位を上げて23位に名を連ねた。

横井咲桜（ミキハウス）は32位、赤江夏星（日本生命）は37位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は39位と着実にランクアップ。また平野美宇（木下グループ）は62位から51位に上昇、出澤杏佳（レゾナック）は86位となった。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年1月19日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

7位 （-）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：早田ひな

11位（-）：橋本帆乃香

13位（↑）：大藤沙月

14位（↑）：長粼美柚

22位（-）：木原美悠

23位（↑）：佐藤瞳

32位（↑）：横井咲桜

37位（↑）：赤江夏星

39位（↑）：芝田沙季

51位（↑）：平野美宇

86位（↑）：出澤杏佳