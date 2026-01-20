鈴木紗理奈 衆議院解散の理由に「すごく分かりやすかった」 これまでの選挙に苦言も
タレントの鈴木紗理奈（48）が20日、CBC・TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）に生出演。高市早苗首相が19日に発表した、衆議院解散に言及した。
番組では、衆議院解散の意義を説明する高市首相の会見の様子を報道。それに対して鈴木は「納得しました、すごく」と理解を示した。「『経済も本格的に積極財政をしていくと。ガンと攻める時、もっとエンジンをかけないとダメな時に、もっと自民党の基盤を固めていくと、もうちょっと政策が通りやすくなるんだよ。私の思想はこうです。それに付いてきてくれますか？』という選挙なので、私はすごく分かりやすかった」と衆院選の理由に納得した様子だった。
「これまでの選挙はどちらかというと、解散の前からそんな空気が流れ出して、みんながどんな感じで戦うとか、派閥なり何人ついた、とか出てきて。そんな政治を見せられてきた」とこれまでの選挙に苦言を呈した。「この政策に反対か賛成かという選挙に見えているので、私は分かりやすい。これぞ選挙なんじゃないのかなみたいな、派閥の論理とかじゃないので、分かりやすいです」と明言した。
