¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶ä¥·¥ã¥ê¡×¤Î±·ÏÂ¹°¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢À¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¶ä¥·¥ã¥ê ¡Û±·ÏÂ¹°¤µ¤óÀ¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×¤ò¼ê½Ñ¡¡À¼½Ð¤·¶Ø»ß¤ÎÃæ¡¡°¦¼Ö¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡×¤Çà¤ªµ§¤ê¤ÏÌµ¸Àá¿À¼Ò¤Ø¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°
±·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÆüÀ¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×¼ê½Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡¢Æþ±¡Ãå¤Ç¶À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¹½¤¨¤ë¼«»£¤ê¤ò1ËçÌÜ¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÀ¼ÂÓ2ËÜ¤È¤â·ëÀá(¤³¤Ö)¤ÎÊÒÊý¤Î¾å¤Ë¥Ý¥ê¡¼¥×½ÐÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÂ¾õ¤òÀâÌÀ¡£
1ËçÌÜ¤Ï¼ê½ÑÁ°¡¢2ËçÌÜ¤Ï¼ê½Ñ¸å¤Î»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇàËã¿ì¤ÇÛ¯Û°¤È¤·¤Æ¤ëÃæ¤ÎÞÕ¿È¤Î¼«»£¤êá¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¡Ö3Æü´ÖÆþ±¡¡×¡Ö¼ê½Ñ¸å¤«¤é¤Ï´°Á´ÄÀÌÛ¡£²ñÏÃ¤ÏÉ®ÃÌ¡×¤·¤«¤â¡ÖÂà±¡¸å¤â´°Á´ÄÀÌÛ¡×¡ÖÃý¤ë¤È½ý¸ý¤¬°²½¤¹¤ë¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¡£
±·¤µ¤ó¤Ï¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¤È¼«Á³¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«¤é¤Ç¤â´í¸±¤ò°Õ¼±¡£¡Ö30Ê¬¸å¡¢²È¤ò½Ð¤¿¡×¤È¤¤¤¦±·¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦¼Ö¤È»×¤ï¤ì¤ëHONDA CT125¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡×¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢»°Ê÷¿À¼Ò¤ÎÄ»µï¤Î²¼¤Ç¤Î¼«»£¤ê¤òÅê¹Æ¡£¡Ö#¥Ð¥¤¥¯¤Ç»°Êö¿À¼Ò¤Ø¡×¡Ö#ÊÒÆ»6»þ´Ö¡×¡Ö#¤ªµ§¤ê¤ÏÌµ¸À¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ö#¿ÈÂÎ¤Ï¸µµ¤¡×¡Ö#Ìµ¸À¤ËºÇÅ¬¡×¤È¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÄ¹»þ´ÖÌµ¸À¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±·¤µ¤ó¤Ï20Æü¤ÎTBS·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝàÀè½µÀ¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢1½µ´ÖµÙ¤ß¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¶âÈ±¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿È¤â³°¸«¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çá¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
