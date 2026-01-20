俳優の趣里(35)が、19日およそ3カ月ぶりにInstagramを更新。父で俳優の水谷豊(73)との親子ショットを披露し「仲良し家族でステキ！」「豊さんがパパの顔だ〜」「趣里ちゃんが元気そうでよかった」と多くの反響が寄せられている。

【映像】夫・三山凌輝と子どもとの写真

2025年8月29日に、元BE：FIRSTで俳優・アーティストとして活動する三山凌輝(26)との結婚と妊娠を公表した趣里。9月26日には第1子の誕生を報告していた。

父・水谷との親子ショットを披露

2026年1月19日には、およそ3カ月ぶりにInstagramを更新。父・水谷との親子ショットを披露している。

「みなさま、遅くなってしまいましたが…本年もどうぞよろしくお願いいたします。たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています。久しぶりに父とゆっくり、食事を楽しみました。いろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつも背中を押してくれて感謝です。いつかコラボできるように頑張りたいと思います」と綴った趣里。

この投稿に夫の三山が「いいね！」で反応したほか、ファンからも「貴重なお写真見れて、うれしいです！」「ママになってバタバタしてると思いますが家族とゆっくり過ごしてください」「最高なファミリー」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）