プロ野球・日本ハムは20日、2月1日から始まる春季キャンプの1・2軍の選手振り分けを発表しました。

沖縄で行われる春季キャンプ。1軍はEnagicスタジアム名護(名護市営球場)で、2軍はかいぎんスタジアム国頭にて行われます。

6年ぶりに復帰した有原航平投手や、5年ぶり復帰の西川遥輝選手は1軍スタート。新外国人のラオ投手、カストロ選手も1軍からのスタートとなっています。

一方、2025年ドラフト1位右腕・大川慈英投手は2軍スタートとなるなど、新人7選手(育成契約2選手含む)は全員が2軍に振り分けられました。

▽日本ハム 2026年春季キャンプ メンバー振り分け

【1軍(名護市)】

▼投手

矢澤宏太、加藤貴之、北山亘基、達孝太、伊藤大海、山粼福也、玉井大翔、上原健太、金村尚真、田中正義、河野竜生、細野晴希、ラオ、浅利太門、古林睿煬、島本浩也、畔柳亨丞、柳川大晟、齋藤友貴哉、菊地大稀、山本拓実、有原航平、孫易磊

▼捕手

マルティネス、郡司裕也、清水優心、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼

▼内野手

野村佑希、カストロ、清宮幸太郎、水野達稀、山縣秀、細川凌平、奈良間大己

▼外野手

西川遥輝、五十幡亮汰、水谷瞬、今川優馬、万波中正、レイエス

【ファーム(国頭村)】

▼投手

生田目翼、杉浦稔大、宮西尚生、大川慈英、柴田獅子、藤田琉生、堀瑞輝、福谷浩司、福島蓮、池田隆英、清水大暉、山城航太郎、加藤大和、松本遼大、清宮虎多朗、松岡洸希、宮内春輝、川勝空人、澁谷純希、横山永遠、福田俊、安西叶翔、根本悠楓

▼捕手

藤森海斗、梅林優貴

▼内野手

上川畑大悟、中島卓也、有薗直輝、阪口樂、大塚瑠晏、半田南十、明瀬諒介、濱田泰希、常谷拓輝

▼外野手淺間大基、宮崎一樹、エドポロケイン、藤田大清、山口アタル、星野ひので