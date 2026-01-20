白石麻衣（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/20】元乃木坂46の白石麻衣が1月19日、自身のInstagramを更新。マネージャー撮影によるオフショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆白石麻衣、オフショットで魅せる佇まい


白石は「マネージャーカメラオフショット」「＃2026年カレンダー」と記し、2026年カレンダー撮影時のオフショットを4枚投稿。マフラーやスカートからのぞく肩や脚のラインが印象的なスタイリングで、床に座り柔らかな表情でカメラを見上げる姿を公開している。

◆白石麻衣の投稿に反響


この投稿には「天使」「圧倒的に美しい」「レベチ」「すべてが完璧」「ため息もの」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

