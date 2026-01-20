白石麻衣、肩出し＆美脚輝くショットに称賛の声「圧倒的に美しい」「ため息もの」
【モデルプレス＝2026/01/20】元乃木坂46の白石麻衣が1月19日、自身のInstagramを更新。マネージャー撮影によるオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元乃木坂人気メンバー「すべてが完璧」色白美脚見せの上目遣いショット
白石は「マネージャーカメラオフショット」「＃2026年カレンダー」と記し、2026年カレンダー撮影時のオフショットを4枚投稿。マフラーやスカートからのぞく肩や脚のラインが印象的なスタイリングで、床に座り柔らかな表情でカメラを見上げる姿を公開している。
この投稿には「天使」「圧倒的に美しい」「レベチ」「すべてが完璧」「ため息もの」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
