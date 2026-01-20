飼い主さんにベッタリな猫ちゃん。その姿がとっても可愛らしいと話題になっています。投稿は記事執筆時点で27.1万回以上再生され、「うらやましい」「大好きなんだね」といったコメントが寄せられました。

パパさん大好き！

TikTokアカウント『破天荒ガールきなこちゃん』では、きなこちゃんが見せる甘えん坊な一面が紹介されています。

この日、洗面所で顔を洗っていたパパさん。その背中には、きなこちゃんがちょこんと乗っていたそうです。歯磨き中のパパさんの顔にぴったりと寄り添い、少しも離れようとしない様子から、強いパパさん愛がうかがえます。

そんな光景を見ていたママさんが、きなこちゃんのお尻を軽くポンポンとしてみると、きなこちゃんはすぐに反応。まるで「なんだよ、邪魔するニャヨ！」とでも言うように、ママさんの手に向かって、軽く猫パンチを繰り出しました。

思わずクスッとしてしまうやり取りからは、きなこちゃんのパパさんへの深い愛情が伝わってきます。家族の何気ない日常を切り取った、心温まる投稿となっています。

パパさんにベッタリ！

ほかの投稿でも、きなこちゃんのパパさんへの深い愛情が感じられる場面が紹介されています。

この日、パパさんがキッチンで洗い物をしていると、きなこちゃんはまたもや背中の上へ。どうやら、少しでも近くにいたい様子です。

そんな様子を見たママさんが、きなこちゃんに軽くちょっかいを出すと、きなこちゃんは迷いなく反応。ママさんの手に向かって、さっと猫パンチを繰り出しました。

パパさんにぴったり寄り添うきなこちゃんと、そこにちょっかいを出して猫パンチを受けるママさん。このやり取りは日常的な光景なのだそうです。家族の仲の良さが伝わってくる、思わず頬がゆるむ投稿となっていました。

上手に歯磨き

さらに別の投稿では、きなこちゃんの意外な一面が紹介されています。

この日、きなこちゃんは初めての歯磨きに挑戦しました。パパさんに抱っこされ、ママさんが歯ブラシを差し出すと、きなこちゃんは戸惑う様子もなく歯ブラシをカミカミ。初体験とは思えないほど落ち着いた様子で、上手に歯磨きをしていたそうです。

嫌がるそぶりを見せることもなく、自然に受け入れるきなこちゃんの姿からは、日頃の信頼関係もうかがえます。綺麗好きでお利口な一面が垣間見える、印象的な投稿となっていました。

冒頭の投稿には、「パパさんになりたい」「”私のニャ！触るなニャ！”って言ってそう」などのコメントが寄せられ、きなこちゃんの可愛らしい姿に癒される方が続出しています。

TikTokアカウント『破天荒ガールきなこちゃん』では、きなこちゃんのたちの日常を見ることができます。

きなこちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

