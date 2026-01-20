可愛らしい1歳の男の子がお散歩中に発見したのは、これまた愛らしい1匹の野良猫さん。好奇心から声をかけて近づいてみると…？

猫さんが取った行動は記事執筆時点で101万回以上再生され、「この2人を見守る車止めになりたい」「天使と天使が遊んでる」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：野良猫を発見した『1歳の男の子』→挨拶してみると……「可愛すぎて涙」驚きの展開】

お散歩していると…

TikTokアカウント『小芝友美絵』に投稿されたのは、1歳になる息子さんと1匹の野良猫の出会いの様子を収めた動画です。

ある日、投稿主さんが息子さんとお出かけした先で、息子さんが何かに気づいてしゃがみます。目線の先にいたのは、前足をきちんと揃えてお行儀よく座っている1匹の野良猫だったそうです。

人馴れした野良猫

興味津々の息子さんが野良猫に向かって声をかけると、猫も可愛らしい声で「にゃ～ん」とお返事を返してくれたといいます。近づいても逃げずに座っていたことから、多少人間に慣れている様子が見て取れたとか。

しばらく猫を見つめ続ける息子さんと、ニャーニャーと鳴いて応えてくれている野良猫。息子さんが再度しゃがみ直して猫に向き合うと、なんと猫のほうからお顔を近づけてきてくれたといいます。

お鼻ツンで「ごあいさつ」

お顔を近づけてくれた猫は、息子さんの鼻先に自分の鼻先をくっつける仕草をしていたのだとか。この仕草は、猫たちの世界では敵意がないことを表していて、「挨拶」を意味する行動だと言われています。きっと、「はじめまして」とご挨拶してくれていたのかもしれません。

息子さんは突然の急接近にちょっとビックリしていたけど、良い経験になったことでしょう。

投稿には「ねこもちゃんと顔みて話しかけてくれてて優しい☺」「野良猫ちゃんも、可愛いし、何より息子くんが、野良猫ちゃんに対して優しいので、ほのぼのします」「子供×どうぶつ はどれも癒しでしかない」「鼻ちゅーは挨拶&愛情表現の時にしてきますよ！！息子さん羨ましい…」といった声が集まりました。

TikTokアカウント『小芝友美絵』では、息子さんの成長の様子やほのぼのとした家族の日常を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント『小芝友美絵』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。