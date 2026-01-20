1.涼しい場所を求めて

猫が、まるで落ちてしまったかのように脱力して寝ている姿は、夏の暑い時季に最もよく見られます。玄関や浴室など、少しでも涼しい場所を求めて寝ていることが多いです。ヘソ天で寝ていることもあり、こちらまで力が抜けてしまいますね。

猫は、自分で涼しい場所を探して休んでいますが、エアコンを使用するなど、熱中症にも気をつけましょう。エアコンが苦手な猫もいますが、ひんやりグッズを置いてあげるなど、対策をしてあげて下さいね。

2.飼い主さんのそばでアピール

飼い主さんが家事や仕事など、何か作業をしているとき、気がついたら猫がそばで落ちていたということはありませんか。

猫が飼い主さんの近くへ来て落ちるときは、飼い主さんの気を引こうとしていることが考えられます。構ってほしくてアピールしているのです。

仰向けになって体をクネクネさせたり、飼い主さんの方をじっと見ていることも。そんな姿を見せられたら、作業を中断しないわけにはいきませんね。

3.日向ぼっこでリラックス

暑い時季は、涼しい場所を見つけて落ちてしまう猫。反対に寒い時季も暖かい場所を見つけて落ちていることがあります。

日が当たる場所は猫が大好きなスポット。窓辺で落ちている姿がよく目撃されるのではないでしょうか。日向ぼっこは、ただ単に暖かいからというだけでなく、リラックスしたり、皮膚の健康を保つなどの効果が期待できます。寒い時季は時々カーテンを開けて日光浴させてあげて下さいね。

日向以外にも、床暖房やホットカーペットの上、ストーブの前などで、だらーんと伸びて、気持ち良さそうに寝ている姿が見られます。

猫が「落ちている」ときに気をつけたいこと

猫が「落ちている」姿はほほえましくて、癒されちゃいますね。でも、廊下の真ん中だったり、キッチンの床だったり、邪魔な所で寝ていると踏んでしまうことも。特に暗い場所は見落としてしまいがちなので気をつけましょう。

また、リラックスしているだけならいいのですが、体調が悪くてぐったりしていることもあります。食欲がなかったり、下痢などの症状があったら要注意です。夏場は熱中症にも気をつけましょう。

まとめ

猫が落ちている姿を見せるのは、警戒心がない証拠。飼い主さんのことを信頼しているからこそできるリラックスした体勢です。

猫が落ちているのは、涼しい場所や暖かい場所が多いですが、時には思わぬ場所で落ちてしまうことも…。うっかり踏んでしまわないよう気をつけて下さいね。