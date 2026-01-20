かわいいキャラクターや人気作のグッズなどを展開する「アイアップ」の「どっとポーチ」シリーズから、TVアニメ『名探偵コナン』の新柄が登場。

「江戸川コナン」と「怪盗キッド」をイメージした、タオルのふりしてコソッとポーチが展開されます☆

アイアップ TVアニメ『名探偵コナン』どっとポーチ

価格：各1,540円（税込）

発売日：2026年2月中旬より順次

サイズ：約W115×H230×D15mm

カラー：全2種（江戸川コナン・怪盗キッド）

販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店

アイアップが発売する、タオルのふりしてコソッとポーチでおなじみの「どっとポーチ（.POUCH）」に、ＴＶアニメ『名探偵コナン』の新たなデザインが登場。

「江戸川コナン」と「怪盗キッド」をイメージした2種類の「どっとポーチ」が仲間入りします。

ポーチの下部に刺繍で表現されたキャラクターのフェイスアイコンがポイントです☆

どっとポーチ名探偵コナン コナン

「江戸川コナン」をイメージした、シックな雰囲気の「どっとポーチ」

隅には「江戸川コナン」のアイコン刺繍がワンポイントであしらわれています！

どっとポーチ名探偵コナン 怪盗キッド

「怪盗キッド」イメージの「どっとポーチ」は、爽やかなブルー。

颯爽と現れる「怪盗キッド」のようなカラーと、アイコン刺繍がポイントです☆

TVアニメ「名探偵コナン」より「江戸川コナン」と「怪盗キッド」イメージの「どっとポーチ」が新登場。

アイアップのTVアニメ「名探偵コナン」どっとポーチは、2026年2月中旬より順次、全国の販売店にて販売スタートです！

※画像はすべてイメージです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post お顔アイコンの刺繍入り！アイアップ TVアニメ『名探偵コナン』どっとポーチ appeared first on Dtimes.