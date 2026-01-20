お顔アイコンの刺繍入り！アイアップ TVアニメ『名探偵コナン』どっとポーチ
かわいいキャラクターや人気作のグッズなどを展開する「アイアップ」の「どっとポーチ」シリーズから、TVアニメ『名探偵コナン』の新柄が登場。
「江戸川コナン」と「怪盗キッド」をイメージした、タオルのふりしてコソッとポーチが展開されます☆
価格：各1,540円（税込）
発売日：2026年2月中旬より順次
サイズ：約W115×H230×D15mm
カラー：全2種（江戸川コナン・怪盗キッド）
販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店
アイアップが発売する、タオルのふりしてコソッとポーチでおなじみの「どっとポーチ（.POUCH）」に、ＴＶアニメ『名探偵コナン』の新たなデザインが登場。
「江戸川コナン」と「怪盗キッド」をイメージした2種類の「どっとポーチ」が仲間入りします。
ポーチの下部に刺繍で表現されたキャラクターのフェイスアイコンがポイントです☆
どっとポーチ名探偵コナン コナン
「江戸川コナン」をイメージした、シックな雰囲気の「どっとポーチ」
隅には「江戸川コナン」のアイコン刺繍がワンポイントであしらわれています！
どっとポーチ名探偵コナン 怪盗キッド
「怪盗キッド」イメージの「どっとポーチ」は、爽やかなブルー。
颯爽と現れる「怪盗キッド」のようなカラーと、アイコン刺繍がポイントです☆
TVアニメ「名探偵コナン」より「江戸川コナン」と「怪盗キッド」イメージの「どっとポーチ」が新登場。
アイアップのTVアニメ「名探偵コナン」どっとポーチは、2026年2月中旬より順次、全国の販売店にて販売スタートです！
※画像はすべてイメージです
