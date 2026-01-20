後悔しない成長記録の残し方！ユー・ディー「ツナグ‐オンラインショップ‐」

株式会社ユー・ディーは、同社が運営する「ツナグ‐オンラインショップ‐」の公式Instagramにて、アルバム制作を通じて培ってきた経験を活かした「お子さまの成長を大切に残すための情報」を公開しています。

新しい一年が始まり、子どもの成長記録を写真やアルバムとして残したいと考える家族に向け、プロの視点から撮影のヒントを発信。

アルバム制作スタッフならではの、後悔しない写真の残し方が紹介されています。

ユー・ディー「ツナグ‐オンラインショップ‐」

アカウント名：ツナグ‐オンラインショップ‐（@tsunagu_onlineshop）

公開内容：おすすめの撮影シーン、撮っておくと後悔しにくいカット、アルバム商品紹介など

子どもの成長は非常に早く、あとからアルバムを見返した際に「この表情も残しておけばよかった」「家族と触れ合う姿も撮っておけばよかった」と後悔することは珍しくありません。

その一瞬の大切さに気づくのは、時が経ってからということも多いもの。

株式会社ユー・ディーは、長年多くのアルバム制作に携わる中で、家族から寄せられた「この写真があってよかった」「撮っておいて本当によかった」という実際の声を蓄積してきました。

そうした現場の声や制作経験に基づいた貴重なノウハウを、より身近に届けるために公式Instagramでの情報発信が行われています。

アルバム制作スタッフ視点の「撮影のヒント」

公式Instagramでは、自社のアルバム商品の紹介にとどまらず、制作スタッフの視点を活かした実践的なアドバイスを展開。

具体的には「おすすめの撮影シーン」や「撮っておくと後悔しにくいカット」など、これから写真を撮る人にとって役立つ情報が掲載されています。

日常のふとした瞬間や、見逃しがちなシーンなど、プロならではの気づきが得られるコンテンツです。

写真は撮影したその日だけでなく、何年、何十年と時を経て家族の思い出として残り続けるもの。

新しいシーズンを迎える今、子どもの「今」をより素敵に残すためのヒントとして活用できます。

大切な思い出をより鮮やかに残すための情報が満載。

ユー・ディー「ツナグ‐オンラインショップ‐」Instagramでの情報公開の紹介でした。

