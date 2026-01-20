大人向けプラキットブランド「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より、「戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット」の予約受付が2026年1月20日(火)より開始されました。

アニメ『戦闘メカ ザブングル』に登場する主役級ウォーカーマシン「ザブングル」と「ウォーカーギャリア」が、10年の時を経て復刻商品化。

当時の仕様から素材の変更やカラーリングの更新、さらに新規武装パーツの追加が行われ、より遊びやすく充実した内容でラインナップされます。

SMP「戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット」

受注開始日：2026年1月20日(火)〜準備数に達し次第終了

商品お届け：2026年6月予定

価格：7,920円(税込)(送料・手数料別途)

対象年齢：15才以上

サイズ：全高約125mm

販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

この商品は、食玩プラキットブランド「SMP」の前身である「スーパーミニプラ」で展開された名作キットの復刻版です。

「ザブングル」と「ウォーカーギャリア」の2体セットとなっており、どちらも作中同様の分離・変形ギミックを搭載しています。

「ザブングル」は「ブングル・スキッパー」「ブングル・ローバー」「ザブングル・カー」の各形態へ変形可能。

「ウォーカーギャリア」も「ギャリィ・ホバー」「ギャリィ・ウィル」への分離・変形を再現できます。

耐久性と再現度を向上させたリニューアル仕様

今回の復刻にあたり、製品素材が従来のPS製からABS製へと変更されました。

これにより可動耐久性が向上し、変形やポージングをより安心して楽しめる仕様へとパワーアップしています。

また、カラーリングの再現性も見直されました。

2016年発売の「スーパーミニプラ」版ではオミットされていた箇所にもシールと彩色が追加され、組み立てるだけで劇中のイメージに近い仕上がりを楽しめます。

新規造形の最新武装パーツが付属

商品の目玉として、実験動画『BLUE GALE XABUNGLE SIDE R』に登場した武装パーツが新規造形でセットされています。

ガトリング、バズーカ砲、ドリル状の武器が付属し、劇中の装備を再現可能です。

既存の武器パーツと組み合わせることで、多彩な武装アレンジを楽しむことができます。

往年のファンには懐かしく、新しいファンには新鮮なギミック満載のプラキットセット。

素材や武装のアップデートにより、決定版とも言える内容となっています。

プレミアムバンダイ「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] 戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット」の紹介でした。

(C)創通・サンライズ

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10年ぶりの復刻！SMP「戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット」 appeared first on Dtimes.