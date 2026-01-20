様々な人気キャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の「ブラインド 竹箸21cm BOX」が登場！

主人公の「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」はもちろん、「ガゼル」、「フラッシュ」などおなじみのキャラクター全10種類のデザインの竹箸がボックスに入っています☆

スケーター ディズニー「ズートピア」ブラインド 竹箸21cm BOX

価格：7,700円（税込）

サイズ：長さ21cm

仕様：食器洗い乾燥機対応、箸先滑り止め加工

ラインナップ：全10種（ジュディ・ホップス、ニック・ワイルド、フィニック、ボゴ署長、フラッシュ、ミスター・ビッグ、ベルウェザー、クロウハウザー、ガゼル、シークレット）

販売場所：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など ※雑貨店、量販店では一膳から購入可能です

1箱の中に10膳のお箸が入っています。

開封するまで中身が分からないドキドキ感を楽しめる、ブラインドパッケージ仕様の竹箸です。

｢ジュディ・ホップス｣や ｢ニック・ワイルド｣をはじめとする個性豊かなキャラクターたちが、毎日の食卓を賑やかに彩ります☆

『ズートピア』の人気キャラクターが大集合

『ズートピア』の世界観を詰め込んだデザインのお箸。

主人公の「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」はもちろん、「フィニック」「ボゴ署長」「フラッシュ」「ミスター・ビッグ」「ベルウェザー」「クロウハウザー」「ガゼル」といった魅力的なキャラクターたちを網羅しています。

さらに、シークレットデザイン1種を含めた全10種類のラインナップとなっており、コレクションとしてもおすすめです。

毎日の食事に使いやすい機能性

デザインの楽しさだけでなく、毎日使うお箸としての機能性にもこだわっています。

箸先には滑り止め加工を施しているため、麺類や豆類などの食べ物も掴みやすく、快適に食事が楽しめます。

また、家庭用食器洗い乾燥機に対応しており、使用後のお手入れも簡単で衛生的です。

さらに、天然竹を使用した日本製のお箸は、軽量で手になじみやすいのが特長。

長さは大人も使いやすい21cmサイズを採用しています。

個包装のブラインド仕様

竹箸は、個包装のブラインド仕様。

パーティーでのプチギフトや、家族や友人と何が出るか楽しみながらシェアするのにもぴったりです。

1BOX（10膳入り）で、全柄をコレクションする楽しみも広がります。

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」など、映画で人気のキャラクターたちのお箸で食事が楽しく！

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の「ブラインド 竹箸21cm BOX（10膳入り）」は、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで販売中です。

