『リブート』幸後綾香役に与田祐希 キャラクター紹介（7）
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）が、新たにスタート。今回は、与田祐希が演じる幸後綾香を紹介する。
与田祐希が演じる幸後綾香は、難病を抱え長期入院中。姉・一香は「妹を救いたい」という強い思いから、定期的に病室を訪れ、献身的にサポートをしている。謎に包まれた一香が、唯一心を許せる相手である。
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
