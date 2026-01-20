シクフォニ、“激しさ”を掲げた新ツアー『RAGE』今春開催 Kアリーナ横浜で最大規模公演へ
2.5次元タレントグループ・シクフォニが、今春に2ndライブツアー『SIXFONIA 2nd Live Tour -RAGE-』を開催することを発表した。シクフォニ史上最大規模となる神奈川・Kアリーナ横浜公演を含む、3都市6公演となる。ツアータイトルに掲げられた「RAGE」のとおり、これまでのシクフォニのイメージをさらに更新し、感情の奥底を揺さぶる“激しさ”を全面に打ち出したツアーとなるという。
【動画】誇張しすぎたシクフォニ!?ハリウッドザコシショウが登場するライブティザー動画
同ツアーは、4月25日、26日の福岡・福岡国際センター公演を皮切りに、5月2日、3日の宮城・ゼビオアリーナ仙台公演、5月5日、6日のKアリーナ横浜公演へと続く。ツアーファイナルとなるKアリーナ横浜公演は、シクフォニ史上最大規模の会場での2Days公演となり、グループがこれまで積み重ねてきた活動の到達点であると同時に、新たなステージへと踏み出す象徴的な公演となる。シクフォニ史上最大規模の会場を舞台に、どのような演出とパフォーマンスで「RAGE」を体現するのか、注目が集まる。
ツアーロゴは「RAGE」の文字がハートをかたどっているようにも見えるデザインとなっており、感情が爆発する瞬間の美しさと危うさ、その両面を視覚的にも表現したビジュアルとなっている。
毎回、お笑い芸人が登場して話題を呼んできたシクフォニのライブのティザー動画だが、今回はお笑い芸人のハリウッドザコシショウが登場。誇張しすぎたシクフォニメンバーを演じ、それぞれのキャッチコピーを誇張バージョンで披露するという、インパクト大の映像が公開されている。
