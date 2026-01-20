花王は２０日、若者向け化粧品ブランド「ＫＡＴＥ」から、新たなアイメイクライン「号泣の涙神（るいしん）」を３月２１日に発売すると発表した。

ＫＡＴＥは花王が海外展開に注力する６ブランドの一つで、にじみにくさが売りのマスカラなどでてこ入れを図る。

新ラインの主力商品となる「ナミダノタテマスカラ」（参考価格１６５０円税込み）は、３種類の皮膜形成剤を組み合わせて配合し、従来品に比べて油分や水分、こすれに強く「号泣しても落ちにくい」という。同ラインから専用リムーバーとアイライナーも発売し、日本のほか、タイや台湾、香港などアジア９か国・地域でも展開する。

花王は２０３０年までに、ＫＡＴＥの売上高を２４年比で１・５倍に、海外比率は２倍に高める計画で、昨年１０月にはベースメイクの新ラインを投入するなどしてブランド力を強化している。夏の暑さが厳しく、汗などでマスカラのにじみやすいアジアで訴求する考えだ。ブランドマネジャーの岩田有弘氏は２０日の発表会で「過酷な環境にも耐える品質の高さを『号泣』というキャッチーな一言で伝わるようにした」と話した。

資生堂も、皮脂や湿気では崩れにくい一方、お湯で簡単に落とせる皮膜剤を開発し、化粧品ブランド「マジョリカ マジョルカ」のマスカラ「ラッシュエキスパンダーネオラッシュ」（参考価格１７６０円税込み）に配合して２月に発売する。猛暑で化粧崩れに悩む人が増える中、「落ちない」マスカラの競争が激しくなりそうだ。