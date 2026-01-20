¼ñÎ¤¤¬Éã¡¦¿åÃ«Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½é¸ø³«¡¡¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Éã¡¦¿åÃ«Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÉãÌ¼¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï2¿Í¤È¤â¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ»÷¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¥Ñ¥Ñ»÷¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¿åÃ«¤µ¤ó¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¶¦±é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ñÎ¤¤Ï¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£Íö¤È¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¤Î°ì¿ÍÌ¼¡£2023Ç¯11·î¡¢10·î¤ËÉã¤È2¿Í¤Ç²ñ¼Ò¡ÊTrysome Bros.LLC¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë¤òÀßÎ©¡£2025Ç¯8·îËö¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤êBE:FIRST¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë»°»³Î¿µ±¤ÈÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Âè°ì»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯9·îËö¤Ë½Ð»º¤·¤¿¡£2·î20Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
