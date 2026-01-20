U23日韓戦で韓国メディアが警戒する日本の若武者　佐藤龍之介はなぜ“最大の脅威”と評されるのか「イ・ガンインを想起させる」

個の能力に秀でた佐藤は日韓戦のキーマンになりそうだ(C)Getty Images

AFC U23アジアカップは、いよいよベスト4が激突する。大岩剛監督率いる日本は韓国と決勝進出を懸けて対戦。サウジアラビアの地で行われる宿命の日韓戦は、U23アジアNo.1を争う今大会の中でも特に見どころが多い一戦だ。

現地時間1月19日には、両チームの監督やコーチ、選手が準決勝の前日会見に出席。日本は、今大会全試合に出場し3ゴールを挙げている佐藤龍之介が大岩監督とともに登壇し、試合に向けた心境を語っている。

日本の指揮官とともに試合前日の会見の場に立った19歳には、対戦相手である韓国の現地メディアも高い関心を寄せる。20日、『スポーツ朝鮮』が会見の内容を伝えるトピックを配信し、佐藤の選手としての実績やスキルも紹介している。

佐藤の意気込みとして、「ゴールを決めたい気持ちはあるが、攻撃と守備の両方を高いレベルでこなせる点が自分の強み。最も重要なのはチームのためにプレーすること」などと語ったコメントを掲載。同メディアは、日本の若き背番号10について、「韓国U-23代表が最も警戒すべき存在」と評している。

さらに、「10代にしてすでにA代表でAマッチ5試合を経験している」と振り返りながら、今大会の3ゴール2アシストというスタッツも称えつつ、「佐藤は4試合で、枠内シュート4本、キーパス8本も記録。1試合平均2本、相手守備の隙を突く決定機を創出している計算になる」などと説明。