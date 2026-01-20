『フィラデルフィア』が″チーズケーキミックス”に 初心者でも簡単＆アレンジ豊富でバレンタイン用にも
森永乳業は、『フィラデルフィア』シリーズから新商品『フィラデルフィア チーズケーキミックス』を1月28日（水）より全国で数量限定発売する。卵と混ぜて焼くだけの簡単2STEPで、家庭で手軽にベイクドチーズケーキが作れるのが特徴で、バレンタインシーズンの手作り需要を見込んだ商品となる。
『フィラデルフィア』は140年以上の歴史を持つクリームチーズブランドで、世界売上No.1を誇る。日本では1970年に森永乳業が発売して以降、長年にわたり支持を集め、2025年に55周年を迎えるロングセラーブランドだ。近年は物価高の影響や手作り志向の高まりから、バレンタインに向けた手作りスイーツの需要が増加。2月に使用頻度が高まるクリームチーズ市場の動向も、新商品の開発背景となった。
今回登場する『フィラデルフィア チーズケーキミックス』は、ほどよい酸味のあるクリームチーズにマスカルポーネをブレンドし、ミルクのコクを感じる味わいに仕立てた。柔らかい使用感のため、冷蔵庫から出してすぐに調理に使える点も特徴だ。卵と混ぜて焼くだけでベイクドチーズケーキが完成するため、菓子作り初心者でも取り入れやすい。
また、チーズケーキ作りに限らず、そのままクラッカーにのせたり、チーズケーキ風味のアイスやティラミスなどにアレンジしたりと、幅広い楽しみ方ができる。手軽さと汎用性を兼ね備えた商品として、家庭でのスイーツ作りの幅を広げそうだ。
