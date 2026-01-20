ミラノ・コルティナ冬季五輪は２月６日の開幕を間近に控え、スノーボードのハーフパイプ（ＨＰ）は男女各４人の代表選手の顔ぶれが固まった。

男子は「歴代最強」との呼び声も高い。個々の選手の進化が随所に見えたワールドカップ（Ｗ杯）など、ここまでの戦いを振り返る。（小沢理貴）

平野歩夢 演技の幅さらに

２０２２年北京五輪王者で日本の先導役でもある平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）。今季は優勝したＷ杯開幕戦で独創的な高回転技を決めたほか、苦手だった跳躍方向の技をルーチンに組み込むなど演技の幅をさらに広げた。平野歩自身「五輪で全てを出し切れる状況に仕上げたい」と手応えを語っていた。ただ、１７日のＷ杯スイス大会では決勝で着地に失敗し転倒。五輪を前にけがの状態が気がかりだ。

平野流佳 大技２連続成功

平野歩が北京五輪で金メダルをつかんだ「トリプルコーク１４４０」（縦３回転、横４回転）。この大技を習得し、４年間でさらに進化させたのが平野流佳（ＩＮＰＥＸ）と戸塚優斗（ヨネックス）だろう。

安定感が強みの平野流は、北京五輪の翌シーズンから３季連続でＷ杯種目別優勝を果たしている。１７日のＷ杯スイス大会決勝では、この大技を異なる跳び方で、２連続で成功。最後の着地がやや乱れて得点は伸びなかったものの、五輪本番に期待感を抱かせる構成だった。

戸塚優斗 今季種目別首位

トリックの引き出しの多さを武器とする戸塚は、昨年１２月の国際大会「ザ・スノーリーグ」で、この大技からさらに半回転多い「ダブルコーク１６２０」（縦２回転、横４回転半）につなげる超高難度のルーチンを披露。五輪での投入を視野に完成度を磨いている。今季のＷ杯でも優勝１回、２位２回と好調で、ここまで種目別首位に立っている。

１９歳山田も高い評価

五輪経験のある３人に加え、初出場となる１９歳の山田琉聖（ＪＷＳＣ）も面白い存在だ。「他の選手とかぶらない技が強み」と高回転技に偏らない路線を貫くが、今季Ｗ杯第２戦で初優勝するなど、独特のスタイルはジャッジの評価が高い。「『化け物』の（日本勢）３人に自分も食い込みたい」と意気込んでいる。

代表チームの治部忠重ヘッドコーチは「選手層が厚く、誰が金メダルを取ってもおかしくない」と期待する。戸塚も五輪代表の顔ぶれについて「全員違う良いところがあるから、それぞれが個性を出せば（五輪で）輝ける」。豪州勢らライバルも強力だが、日本勢がそろって力を発揮すれば表彰台独占も決して不可能ではない。