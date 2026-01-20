¾åÃÏÍºÊå¡Ö2¿Í¤Ç7»þ´Ö¡¢Çò¤ÈÀÖ¥ï¥¤¥ó1ËÜ¤Å¤Ä¡×¡È»÷¤Æ¤½¤¦¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¡É¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå¡Ê46¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡×¤ÎÅÄÂ¼½ß¡Ê52¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾åÃÏ¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç7»þ´Ö¡¡Çò¤ÈÀÖ¥ï¥¤¥ó1ËÜ¤Å¤Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÅÄÂ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥±¥é¥±¥é¾Ð¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤À¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡Ø¤Ø¤§¡Ù¤Æ¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¤Î¤â¡¢Ìò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¡ØÍºÊå¤È20Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÍè¤¿¤±¤É¤Þ¤ÀÁ´Á³Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ËÇÁ¤¯»Ñ¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¹¥´ñ¿´¤Î²ô¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡ÖËÜÇ½Åª¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê´í¸±¤Ç¤â¥±¥é¥±¥é¾Ð¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¡¡ÁÇÄ¾¤Ç´ïÍÑ¤ÊÅ·ºÍ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ä¤Ä¤¬´î¤Ö¤«¤Ê¡©¤È¤«¤¢¤Î¿Í¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¢ö¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤á¤Ê¤¤¼«Ê¬¤È¤Ï»÷¤Æ¤½¤¦¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¡£¤à¤·¤í¿¿µÕ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡ØÍºÊå¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëµ©Í¤Ê¿Í¤À¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¿Í¤ª¤ì½Ð²ñ¤Ã¤¿»ö¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤Æ²¿²ó¤â¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊý¤¬ÂçÊ¬ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤è¾Ð¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¤Í¡¢¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ø´õÍ¤Ê¿Í¡Ù¤Æ¸À¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤¡¡¢ÄÁ¤·¤¤¿Í¤Ã¤Æ»ö¤Í¡Ù¤ÆËè²óÀâÌÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤â¤¥Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹µãw¡×¤È¤â¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤è¤í¤·¤³¾Ð¡¡¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£