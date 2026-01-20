元尼神インター誠子、毛先ハイトーンの新ヘア公開「どんどん母に似てくるのが嬉しい」
【モデルプレス＝2026/01/20】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が1月19日、自身のInstagramを更新。ヘアカット後の姿を公開した。
【写真】フリー転身の女性芸人「雰囲気変わった」別人級イメチェン姿
誠子は「のびてきた」と記し、ヘアカットをした姿で笑顔を見せる写真を投稿。目元まであった前髪は眉の高さで切り揃えられ、毛先がハイトーンに染められた外ハネヘアスタイルを披露し、「どんどん母に似てくるのが嬉しいです」とつづっていた。
この投稿は「雰囲気変わった」「おしゃれで素敵」「お母様もきっと可愛い」「愛を感じる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆誠子、ヘアカット後の姿披露
◆誠子の投稿に「雰囲気変わった」と反響
