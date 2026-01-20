須田亜香里「心も肌もボロボロだった頃」10年前の写真公開「アイドルしんどくて、でも私はそれしか頑張れなくて」
【モデルプレス＝2026/01/20】元SKE48の須田亜香里が1月19日、自身のInstagramを更新。2016年の過去ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「心も肌もボロボロ」10年前のありのままの姿
須田は「2016年の写真を載せるのが流行っていると聞いて遡ってみたら、ちょうど2016年1月19〜20日はニューヨークにいました」とつづり、現地で撮影した風景や自身の写真を複数枚投稿。マフラーで顔を覆ったセルフィーを公開して「アイドルしんどくて、でも私はそれしか頑張れなくて、心も肌もボロボロだった頃。（よく見ると全部マフラーで肌荒れ隠してる）」と当時のことを素直に明かし「少しだけ自由になれた気がした幸せな思い出」と、旅行についてつづっている。
この投稿には「胸に響いた」「当時の思いを知れてうれしい」「強さに尊敬」「今の笑顔につながっているんだね」「正直な言葉に励まされる」「過去も含めて応援したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆須田亜香里、2016年の過去ショット公開
◆須田亜香里の投稿に反響
