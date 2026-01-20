「2026年に1組のボーイズグループがデビューする」 SMエンタの次世代戦略、“SM NEXT 3.0”とは

韓国の大手芸能事務所SMエンターテインメントが、次なる飛躍に向けた次世代戦略「SM NEXT 3.0」を公開した。

今回の発表は、創業30周年を超えたSMエンターテインメントが制作体制・事業モデルの両面で次の成長段階へ移行する意思を明確にしたものだ。

【写真】“伝説の人物”、SMタク・ヨンジュン共同代表とは？

1月20日、SMエンターテインメントは公式YouTubeチャンネルを通じて計2本の映像を公開し、過去3年間で定着させてきた「SM 3.0」のシステムを基盤に、「人」と「アーティスト」を中心に据えた「マルチ・クリエイティブ（Multi-Creative）」体制へと進化していくビジョンを明らかにした。

あわせて、IP戦略、事業およびグローバル戦略、経営・投資戦略など、今後のSMエンターテインメントを牽引する主要アジェンダも提示された。発表にはチャン・チョルヒョク、タク・ヨンジュン両共同代表と、イ・ソンスCAO（Chief A&R Officer）が直接登壇し、株主およびファンに向けて全社的な将来像を説明した。

「マルチ・クリエイティブ」体制への進化

SMエンターテインメントは、既存の5つのマルチプロダクション体制の成果を基に、それを一段階発展させた「マルチ・クリエイティブ」システムの導入を宣言した。

（画像＝SMエンターテインメント）

タク・ヨンジュン代表は「アーティストを中心に最適なクリエイターを探索・配置する方式を通じて、成長と変化を同時に実現したい」と述べ、「アーティストの世界観が進化するにつれ、それに見合った新たな芸術的文法が求められる。プロジェクトの方向性に最適化されたクリエイティブ・ラインナップを柔軟に構築し、アーティストの変化を最も完成度高く実現していく」と語った。

また、2026年に新人ボーイズグループをデビューさせることも正式に発表し、「2026年に1組のボーイズグループがデビューする予定であり、男性練習生チームであるSMTR25のメンバーも対象となる。今年初めの『応答せよハイスクール』（原題）というバラエティ番組を通じて、段階的に公開していく」と説明した。

さらに、グローバル現地IP戦略の具体化にも言及した。タク・ヨンジュン代表は「SMのクリエイティブ力を軸に、現地の強力なパートナーと積極的に協力しながら制作・マーケティングを展開する」とし、「中国ではテンセント・ミュージック・エンターテインメント、タイではTrue、日本では複数のパートナーと協議を進めている」と明らかにした。

A&Rグローバル基盤を強化

SMエンターテインメントは、各アーティストに最適化したA&Rシステムを構築するとともに、音楽パブリッシング子会社「KMR（Creation Music Rights）」との有機的な協業とシナジーを通じて、A&Rのグローバルインフラを強化してきた。

（画像＝SMエンターテインメント）

イ・ソンスCAOは、KMRを活用してSMエンターテインメントのA&Rシステムおよびネットワークを継続的に拡張してきたとしたうえで、「KMRは韓国、ヨーロッパに続き、2025年にはアメリカへも進出し、グローバルレパートリーの基盤を確保した。現在、370人以上の作曲家と専属またはサブ・パブリッシング契約を結び、7000曲以上の主要K-POPカタログを保有している」と説明した。

さらに「今後5年以内に、アジア最大かつ最高のパブリッシング会社を保有し、それを基盤に知的財産（IP）のハブへと成長させていく」との抱負を示した。

あわせて、SMエンターテインメントが30年間にわたり蓄積してきた数万曲規模の楽曲データをAIが分析し、アーティストごとに適合度の高い楽曲をファンに提案するなど、AI技術を活用したA&Rシステムの高度化についても言及した。

SMエンターテインメントは、アーティスト保護およびファン満足度向上に向けた施策についても説明した。チャン・チョルヒョク代表は「KWANGYA 119施行後の約2年間で30万件の通報が寄せられ、応答率は99.8％に達した。2026年からは、告訴や通報などの対応状況を四半期ごとにファンの皆さまへ共有できるよう準備している」と述べ、「ファン体験を強化する施策を段階的に推進していく」と語った。

公演・MD・プラットフォーム事業の拡張

SMエンターテインメントは、変化するファンダムの消費パターンに対応した事業および投資戦略についても明らかにした。

チャン・チョルヒョク代表は「公演は変化するK-POP産業トレンドにおいて非常に重要な役割を担っている。地域ごとのファンダムに最適化した公演体験を提供するため努力している」と述べた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）タク・ヨンジュン（左）、チャン・チョルヒョク共同代表

また、「アーティストIPを基盤とする二次事業が持続的に成長するなか、SMはMDを単なる商品ではなく、アーティストの世界観を体験できる媒介として企画し、新たなトレンドを先導している。今後はライフスタイルMD領域へも拡張していく」と語り、さまざまな産業とのクロスオーバーによる境界のない協業への期待を示した。

さらに、「ファンコミュニケーションプラットフォーム『bubble』を運営するDearUを連結子会社として編入したほか、グローバルプラットフォームとの協業を通じて、ファンダムに多彩なKコンテンツ体験を提供していく」とも言及した。

とりわけ、将来の中核動力であるAI活用について、チャン・チョルヒョク代表は「SMは親会社であるカカオのAI技術力を活用できる強みがある。急変するK-POPとAIの接点において、大きなシナジーを期待している」と述べ、「音楽および関連産業におけるM&A機会を、過去3年よりもさらに積極的に模索し、資本投入を通じて成長を加速させていく」と付け加えた。

最後に、チャン・チョルヒョク、タク・ヨンジュン両共同代表は映像を締めくくり、「SM NEXT 3.0は、SMが最も得意とする音楽の本質の上に、技術とプラットフォーム、人中心のクリエイティブ革新を結合し、境界のない拡張を実現するものだ」と述べ、「内実ある成長と投資を通じて、グローバル・リーディング企業としての地位を証明していく」と明確に打ち出した。